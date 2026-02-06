ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА разпиля "Арда" и отново е в топ 4

Кметът на Пловдив Костадин Димитров доволен от свършеното през 2025 г.

24 часа Пловдив онлайн

2392
Костадин Димитров

Похвали се с изключителна финансова дисциплина и големи инвестиции

Кметът на Пловдив Костадин Димитров сподели, че е прегледал  отчета за работата си през миналата година и е почувствал удовлетворение. "В това, мисля, е смисълът от цялото тичане, усилия, безсънни нощи и безкрайни дни. Искам да благодаря от все сърце на всички, които помогнаха и помагат за сбъдването на този толкова дълъг списък. И най-вече – да изразя благодарността си към гражданите, които проявяваха търпение, изразяваха подкрепа и разбираха, че никое чудо не отнема само три дни", написа той в социалните мрежи.

И се похвали на първо място с "изключителна финансова дисциплина". "Нови заеми няма. Има обаче 24 милиона лева повече собствени приходи в бюджета. Има и огромни инвестиции във всички ключови сфери", допълни градоначалникът и даде за пример реконструкциите на Голямоконарско, Кукленско и Рогошко  шосе и още много обекти.

Вижте целия му пост.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Костадин Димитров

