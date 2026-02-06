ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА разпиля "Арда" и отново е в топ 4

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22239369 www.24chasa.bg

Замеряли с яйца столичния гинекологичен кабинет с изтеклите записи

2544

Гинекологичният кабинет в столичния кв. "Гео Милев", от който изтекоха видеозаписи на прегледи на пациентки и качени в порно сайтове, тази сутрин осъмна с разбити яйца по входната врата и прозорците, съобщава "Булфото".

Там още стои и стикер, който предупреждава, че обектът има видеонаблюдение.

За кратко беше задържан д-р Венелин Иванов, от чийто кабинет са записите, но по-късно беше освободен.

През последните дни имаше няколко случая на камери, открити в козметични салони в Бургас и Казанлък, както и в гинекологичен кабинет в София. Видеата бяха открити в порно сайтове.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)