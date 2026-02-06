Замеряли с яйца столичния гинекологичен кабинет с изтеклите записи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гинекологичният кабинет в столичния кв. "Гео Милев", от който изтекоха видеозаписи на прегледи на пациентки и качени в порно сайтове, тази сутрин осъмна с разбити яйца по входната врата и прозорците, съобщава "Булфото".

Там още стои и стикер, който предупреждава, че обектът има видеонаблюдение.

За кратко беше задържан д-р Венелин Иванов, от чийто кабинет са записите, но по-късно беше освободен.

През последните дни имаше няколко случая на камери, открити в козметични салони в Бургас и Казанлък, както и в гинекологичен кабинет в София. Видеата бяха открити в порно сайтове.