Човека-паяк пред "24 часа": Детето с Ивайло Калушев е в опасност, но баща му не го осъзнава

"Познавам Яни, чийто 15-годишен син е с издирвания Ивайло Калушев. Смятам, че детето е в опасност, но баща му не го осъзнава. Странно е да твърди, че не се притеснява за него, след като от 29 януари не го е чувал. Мен това като баща ме провокира".

Това каза пред "24 часа" Иван Кристоф, известен като човека-паяк, след като малко по-рано днес обяви, че дава 100 000 долара за информация, която да помогне за намирането на изчезналите с Калушев младежи. Човекът-паяк смятал да изпрати и официално писмо до МВР, в което да заяви намерението си.

"Не ми е за пръв път, знам добре процедурите", каза Кристоф, припомняйки, че през 2018 г предложил финансова помощ за издирването на алпиниста Боян Петров.

Иван Кристоф, който от години се занимава с екстремни спортове и не веднъж е лансирал идеята в България да бъдат обучени безвъзмездно спасители-доброволци, твърди още, че през 2016 г е трябвало да работи в общ проект с бащата на 15-годишното момче на територията на Община Своге, но е бил изолиран.

"Буквално ми откраднаха идеята тези хора. Обучих ги, предложих им как да се събират средства, да се направи база за обучение. Всичко беше добре до един момент, но заради опита, който имах, явно ме видяха като заплаха .Тези хора не са секта, те са като племе и когато видят заплаха отвън се обединяват", коментира Иван Кристоф.

Малко по-рано днес в свой пост той написа: "Между другото, в контекст на изчезналото дете, може ли то да се котира като дете, подложено на домашно насилие. Няма директно домашно насилие, но не бихте ли го обяснили като такова, защото когато родителите не знаят къде точно им е детето, ако са го оставили в ръцете на друг да се грижи за него, но то е в неизвестност, което се издирва от полицията и бащата обяснява, че не знае къде е, но чувства, че е в безопасност в ръцете на човек, за който се твърди, че е изпратил съобщение на майка си с притеснително съдържание и майка му е отправила "Зов за помощ", отправен към тел. 112".

От МВР пък заявиха, че продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии. "Продължава и активното издирване на лицата, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан". МВР призовава всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава", пишат от министерството.