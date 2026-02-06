Камерите на АПИ засекли кемпера на Иво Калушев в края на януари, движил се към София

От камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" е засечен кемперът на Ивайло Калушев в края на миналия месец, да се придвижва от морето към София. Засечен е и районът, от където Калушев е изпратил SMS да майка си. Следите на издирваните се губят след убийството на хижа "Петрохан", съобщи БНТ.

Двуетажна къща в странджанското село Българи е била проверена от полицията след информация, че издирваният във връзка с тройното убийство в хижа "Петрохан" Ивайло Калушев може да се укрива там. Вътре не е открит никой.

Имотът е бил купен от Калушев през 2023 г. Къщата е реновирана и с поставени множество камери. В задния двор се забелязват будистки молитвени флагчета. Местните хора казват, че не познават Ивайло Калушев и хората, които са обитавали къщата. Последно са забелязали движение в началото на тази седмица. Пред къщата бил паркиран джип с надпис "Планинска служба". Според местните жители, в района не са се провеждали организирани лагери за деца, но в Странджа има няколко пещери, които привличат спелеолозите.

По думите на хора от селото - в понеделник там е имало силно полицейско присъствие.