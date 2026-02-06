Оставиха в ареста 19-годишен, обвинен за продажба на течност за вейп с наркотик на непълнолетни

Варненският окръжен съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 19-годишен младеж обвинен, че държал с цел разпространение на аналози на високорискови наркотични вещества - течност за електронни цигари, т.нар. вейп, със съдържание на синтетичен канабиноид, съобщиха от пресслужбата на съда.

В искането си за определяне на най-тежката мярка за неотклонение, прокуратурата посочва, че разследването е започнало на 3 февруари 2026 г., след подаден сигнал от майка на непълнолетно момиче, на телефон 112. В него жената посочила, че от няколко дни дъщеря и́ е в неадекватно състояние и имала съмнение, че е употребила наркотично вещество. В жилището им намерила и бутилка с течност, пише БТА.

Отзовалият се на сигнала полицейски патрул в кв. „Вл. Варненчик“ задържал 19-годишния мъж в близост до жилищния блок на непълнолетното момиче. В автомобила, в който бил задържан, също било намерено вещество с аналог на наркотик, уточняват от пресслужбата на съда.

На момичето, на което е осигурил наркотичното вещество, е назначена експертиза, за да се установи как субстанцията е повлияла на психика и́.

Определението подлежи на обжалване.

В края на юли миналата година четирима младежи във Варна бяха задържани за държане на течност с наркотици, празни вейпове и марихуана.