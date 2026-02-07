Д-р Георги Шарков: Дори когато са легални камери, не бива да са свързани с интернет, софтуери са компрометирани

Отговорността винаги е на собственика на обекта, а оправданието "бяхме хакнати" не премахва вината за допускането на такъв пробив, казва ръководителят на Лаборатория “Киберсигурност“, “София Тех Парк”

В дигиталния свят киберсигурността е преди всичко защита на личните данни и неприкосновеността на чувствителната информация. Случаите с камери в съблекални или тоалетни са абсолютно недопустими и забранени дори ако се оправдават с цел сигурност, коментира д-р Георги Шарков, директор на Европейски софтуерен институт (ESI) и ръководител Лаборатория “Киберсигурност”, “София Тех Парк”.

Трябва да е ясно, че самото поставяне на камери в помещения, където има голи хора – съблекални или зали за процедури – е абсолютно забранено. Това е недопустимо дори с цел охрана, наблюдение или безопасност. Подобна информация се ползва за бизнес цели, но често и за изнудване на хора, тъй като чрез видеонаблюдението те могат да бъдат идентифицирани, което е забранено.

Отговорността винаги е на собственика на обекта, а оправданието “бяхме хакнати” не премахва вината за допускането на такъв пробив. Надявам се този горчив опит да бъде последната капка, за да разберат всички колко важна е персоналната и фирмената киберсигурност.

Към такива охранителни системи и камери не бива да има достъп от интернет, колкото и това да изглежда удобно и полезно. Техните софтуери са архаични и компрометирани. Не говорим, естествено, за нелегални “шпионски” камери, това е друг вид престъпна дейност.

В момента се обсъжда нов регламент GDPR 2, който ще разшири тълкуването на личната информация, включвайки разширени параметри, които могат да ни идентифицират. Дори нашите потребителски навици и профилиране на поведението ни могат да попаднат там. Такива данни изтичат и поради компрометиране на системи в държавни и частни институции - банки, застрахователи, болници, общини, администрация.

Четете интервю с д-р Георги Шарков за киберсигурността на гражданите и фирмите в следващ брой на "24 часа"