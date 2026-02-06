Отмениха решение за създаване на селище в природен парк "Сините камъни"

Административният съд в Сливен отмени като незаконосъобразно решението на Общинския съвет за създаване на селищно образувание курорт „Даулите“ в природен парк „Сините камъни“ по жалба на министъра на околната среда и водите Манол Генов, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Оспореното решение на Общинския съвет беше прието през ноември 2024 г. на основание разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за административно-териториалното устройство. С него 9,5 хектара в Даулите се обособяват като селищно образувание. Аргументът на местната власт беше, че така ще се привлекат инвестиции и ще се развива туризъм, се посочва в съобщението.

В града бяха организирани поредица от протести на граждани и природозащитни организации, свързани с намерението за създаване на "селищни образувания" в планината, както и изваждането на близо 12 декара от Природен парк "Сините камъни". През юни миналата година общинските съветници отхвърлиха от дневния ред предложение за отмяна на решението.

В мотивите си съдът потвърждава изложените от МОСВ възражения срещу акта – че не са спазени процедурните правила за издаване на административен акт, които изисквания се предвиждат от законодателя в интерес на обществеността и засегнатите в акта страни, пише още в съобщението.

Решението на Административния съд в Сливен подлежи на обжалване.

Миналата година Дирекция Природен парк „Сините камъни“ в Сливен отбеляза 45 години от създаването си.