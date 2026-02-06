Водата в Сливен е с влошено качество, не е годна за пиене

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен препоръча водата от водопреносната мрежа в града временно да не се използва за питейни цели, а само за битови нужди заради установено влошаване на качеството ѝ, съобщи на страницата си инспекцията.

На 6 февруари е взета и изследвана проба от пункт в Сливен по химични и микробиологични показатели. Резултатите показват, че водата не отговаря на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, по показатели „цвят“ и „прозрачност“.

От РЗИ уточняват, че това са показатели с индикаторно значение, които не представляват пряк и непосредствен риск за здравето на населението, но са сигнал за проблем или промяна в качеството на водата.

Издадено е предписание до управителя на „ВиК – Сливен“ ООД за предприемане на мерки. От дружеството съобщиха, че вече работят по отстраняване на причините, довели до влошаването на качеството, като ще се извършва ежедневен мониторинг чрез изследване на водни проби.

РЗИ-Сливен ще осъществява и контролен мониторинг до пълното възстановяване на качеството на водата.

Във вчерашния ден (5 февруари) в областта се изля значително количество дъжд, като от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) бе издаден оранжев код за опасно време за региона.