160 жени се жалват от голите кадри в Бургас, от салоните се оправдават, че клиентите знаят за камерите

Адвокат: тази защитна теза е абсурдна

Кой е качвал видеата в интернет търсят разследващите

Една по една снимките изчезват от сайтовете

Десетки отменени часове отчитат салоните за красота в Бургас след скандала с изтеклите голи снимки на клиентки в порносайтове, който гръмна преди седмица.

"Имаме откази не само от лазерна епилация, но и за други процедури,

за които не се изисква разсъбличане", казват козметички.

160 жени се оплакаха, че са се видели в интернет голи, след като са ходили на епилация в два салона в Бургас - единият в центъра, а другият в кв. "Меден рудник". Там са били снимани от камери, без да са уведомявани.

По случая започна проверка на прокуратурата и полицията в Бургас, която повлече разкрития за недобросъвестни салони и в други градове като Казанлък и Ахелой.

Всички жени, които са подали сигнали в полицията, са били видени от техни познати или те самите се видели голи в порносайтове, докато им правят процедури по обезкосмяване. Повечето снимки са от помещенията за лазерна епилация, където се е налагало да се събличат голи.

За някои видеа жени твърдят, че са качвани онлайн, докато върви самата процедура. Влизането в тези сайтове е ставало срещу заплащане от 30 евро. Личи си, че в някои случаи камерата безскрупулно е била насочвана към интимните части на жените. Подобни видеа са правени от 2020 г. насам.

Като свое оправдание собствениците на салоните обясняват, че камерите са били поставени от съображение за сигурност, най-вече срещу кражби, и жените са се разписвали, че предварително са уведомени за тях.

Нито една обаче не е подозирала, че я записват и после голите кадри са качвани в порносайтове

Сред потърпевшите клиенти има хора на различна възраст и обществени позиции. Най-малкият клиент е момиче на 15 г. Сред заснетите има прокурори, полицаи, съдии, журналисти, служител на НАП, дъщери на бивш областен управител и представители от шоу бизнеса. Собственичката на единия салон

Въпреки неоспоримите факти за гавра и унижение на клиентите според разследващите засега не се налага да бъдат затваряни двата центъра в Бургас - "Тифани" и "Инфинити". За разлика от "Инфинити", който затвори след полицейската акция, "Тифани" не спря работа и приема клиенти. Собственичката му даже излезе с призив в интернет към клиентите си да не вярват на жълти новини.

Като свое оправдание, че не е знаела за голите снимки в порносайтовете, обясни, че самата тя е станала жертва на хакери, тъй като неин клип в интимна поза също е изтекъл в интернет.

Според районния прокурор Мария Маркова

задачата на разследващите е да установят кой е пращал снимките по сайтовете

и дали има връзка между двата салона. Засега отговори на тези въпроси няма.

"При квалифицирани случаи наказанието може да достигне до две години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 3000 лева. Ако се касае за снимки на лица под 16-годишна възраст, съответно наказателната отговорност е по-голяма", казва прокурор Маркова.

"Няма нито правна, нито житейска логика да се дава информирано съгласие за заснемане със скрита камера на събличащи се и разголени хора. Това, което се застъпва като защитна теза в публичното пространство, е абсурдно", коментира адвокат Росен Диев случая с двата салона в Бургас, за чиито камери собствениците твърдят, че клиентите им са били уведомени. ПРОКУРОР МАРИЯ МАРКОВА

"Законът за защита на личните данни е другият нормативен акт, който гарантира неприкосновеност на личните данни. Съществува Европейски регламент за защита на личните данни, съществува текст в Конституцията на България, съществуват текстове в Наказателния кодекс, чието нарушаване е въздигнато в престъпление", обяснява адвокат Диев, когото потърпевши жени са наели.

Юристи даже стигат по-далеч в предположенията си, че салоните за красота може да са само параван на мащабна дейност за разпространение на порноснимки.

"Предполагам, че тези клипове на най-различни хора са гледани десетки или стотици хиляди пъти. И всеки може да си направи елементарната сметка, ако те са заплащани по 30 евро - за какви суми става въпрос от тази незаконна дейност, които са акумулирали виновните лица", посочват адвокатът.

Според разследващите обаче засега такива още не са открити. Затова и не се налага затваряне на салоните за красота в Бургас поради липсата на достатъчно доказателства, че работещите в тях са виновни за разпространението на голите снимки с техни клиенти.

"Не мога да се ангажирам с извода за виновност на лицата, които работят в тези салони, прокуратурата няма компетентност да ограничи предоставяните услуги в даден салон, разследващите полицейски органи и наблюдаващият прокурор са преценили, че не е нужно те да бъдат запечатвани с оглед събиране на доказателства или пък да бъдат ограничавани като работа", казва говорителят на Районната прокуратура в Бургас Щелиян Димитров.

При акциите в двата салона в Бургас са иззети устройства, дискове, телефони, компютърни конфигурации. Проверява се кой е имал достъп до видеата и ако се намери такъв, може да се окаже потенциален виновник за разпространението на голите снимки. Засега обаче разследващите изключват връзка между двата салона.

В Бургас още няма повдигнати обвинения, нито заподозрени лица на хора от двете студиа. Успокоителното за потърпевшите е, че след намесата на органите техни голи снимки са свалени от порносайтовете. Дали това е станало

благодарение на Интерпол и ФБР, чиято помощ разследващите потърсиха,

не е ясно, но е факт, че в международни сайтове за порнография вече не може да се влиза от България.

160 са подадените жалби от жени срещу салоните за красота в Бургас и постоянно се увеличават. За 120 жени повечето от порносайтове са скрили от платформите си голите снимки на жените, които са подали сигнали срещу двете студиа в Бургас.

"Постигнахме успех в няколко държави, в непрекъснат контакт сме с техните служби и действително можем да се похвалим с успех", казва началникът на Икономическа полиция в града главен комисар Асен Фортунов.