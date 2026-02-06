Преподавател в Пловдив е с 4 обвинения за блудствени действия с момичета на 16 и на 13 г. (Обзор)

Аврам Андреев е син на бившия директор на операта в Пловдив Андрей Андреев, депутат от СДС във Великото народно събрание

С 4 обвинения за сексуални престъпления се оказа един образован и отдаден на професията си пловдивски учител и треньор по баскетбол. Сред тях - блудство с 16-годишна негова ученичка и изпращане на порнографски кадри на момиче на 13 г. от същото училище, на което той не е преподавал.

Шокът стана пълен, когато се разбра, че Аврам Андреев е син на бившия директор на операта в Пловдив Андрей Андреев, депутат във Великото народно събрание от СДС. Майката на 25-годишния преподавател е уважаван музикален педагог, а самият той носи името на дядо си – прочутия тенор Аврам Андреев.

Всичко започва със сигнал до директора

на училище "Софроний Врачански" Ростислав Копринков, подаден на 26 януари. В него родител на ученичка съобщава за недопустими контакти между учителя и дъщеря му и нейна приятелка.

Учителят по география и икономика в пловдивското училище бе задържан по обвинение в блудство със своя ученичка. Момичето е на 16 г., по разследването има данни за недопустими контакти с още едно момиче, което е малолетно. То не е ученичка на Андреев, комуникирало с него в интернет и според обвинението мъжът му изпращал порнографски материали. Според първоначалната информация става дума за снимки на интимните му части.

По-малката девойка имала манипулиран профил в социалните мрежи, в който се представяла за 16-годишна, снимката също била обработена така, че да изглежда по-голяма. След общуването с Андреев в интернет тя и нейна приятелка снимали преподавателя с негова колежка в училището. Били наказани за това.

По-късно тази със скритата самоличност се изплюла върху учителка и обяснила, че искала да уцели Андреев.

Ръководството на училището решило да я премести в друго

учебно заведение и тогава бащата подал сигнал с разпечатки на кореспонденцията на дъщеря си с малолетното момиче и така комуникацията с учителя излязла наяве.

Андреев бе в ареста с решения и на районния, и на окръжния съд в Пловдив.

"Експертизите не са готови, не мога да кажа дали има снимки на интимни части, разследващите го твърдят, но аз не съм ги виждала", коментира пред "24 часа" адвокатката на Андреев Зоя Тошкова. По нейна информация той е напуснал училището веднага след повдигането на обвинението.

"Не искаме да всяваме смут и паника у родителите и да създаваме излишно напрежение. Това дело трябва да се гледа при закрити врати, защото имаме пострадали непълнолетни и малолетни. Няма как да изнесем детайли, защото се касае за интимния живот на подрастващи", обясни говорителят на районната прокуратура в Пловдив Пламен Пантов. Той обясни, че разследването продължава.

На профила във фейсбук на Андреев все още е посочено, че преподава в СУ "Софроний Врачански". Виждат се снимки с ученици, публикации за учебния процес, както и кадри от детската баскетболна школа, в която е треньор.

След сигнала от 26 януари за недопустима комуникация между преподавателя и непълнолетни момичета директорът Ростислав Копринков поискал обяснения от учителя.

"Поведението му беше странно

Уволних го на следващия ден", обясни Копринков. Според адвокат Зоя Тошкова преподавателят сам е напуснал. След като приключили трудовите си отношения, директорът подал сигнал на компетентните органи. Това е първата година на Аврам Андреев в училище "Св. Софроний Врачански".

"Появи се на конкурса и останахме с много добри впечатления. Показа много добри знания и го назначихме", спомня си Копринков. Той и заместникът му правили какви ли не проверки, за да са наясно с работата на младия учител. Андреев се справял отлично. Децата го харесвали. В баскетболните среди също го описват като добър и отдаден на работата си учител и треньор.

Андреев е с обвинение за блудство със своя ученичка на 16 г. и разпространение на порнографски материали на 13-годишна. Той не е водил часове на по-малката девойка.

Повдигнатите му обвинения са 4: две от тях са свързани с 16-годишната - през октомври м. г. той се свързал с нея в интернет, а след това извършил и блудствени действия, а тя е била зависима от него, защото Андреев е бил неин учител. През ноември 2025-а той се свързал през социалните мрежи и с 13-годишното момиче и изпращал голи снимки и клипове, за което са другите две обвинения.

За блудство Наказателният кодекс предвижда от 2 до 8 г. затвор,

за контактите с малолетни и непълнолетни с цел сексуални отношения законодателят е определил от 3 до 10 г. и глоба от 10 хил. до 20 хил. лв.

И от баскетболният клуб "Локомотив" съобщиха, че са уволнили Аврам Андреев като треньор на детско-юношеската школа.