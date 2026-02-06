Изслушват двамата кандидати за шеф на Окръжния съд в Пловдив на 17 март

Розалия Шейтанова и Иван Калибацев се конкурират за поста отново

Съдийската колегия на ВСС ще изслуша двамата кандидати за председател на Окръжния съд в Пловдив на 17 март. т. г. В срока, който изтече още в началото на юли 2025-а, участие заявиха досегашната шефка на правораздавателната институция Розалия Шейтанова и бившият председател на Районния съд Иван Калибацев. Решено беше и двамата да бъдат атестирани извънредно и това забави надпреварата. И Шейтанова, и Калибацев са получили оценка "много добър".

Двамата се конкурираха за поста и при предишния конкурс преди 6 години.