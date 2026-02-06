Калушев подготвял бягство от месец - имал ятаци в чужбина и познавал тайни пещери

5 дни след масовия разстрел на хижа “Петрохан” няма следа от оцелелите рейнджъри

Приятелите му отказват съдействие на разследването

Агенцията за закрила надетето се самосезира за детето на Яни Макулев, който твърди, че синът му е в безопасност с издирвания за тройното убийство

Ивайло Калушев е подготвял бягството си поне месец преди да бъдат открити трите трупа на приятелите му планински рейнджъри, научи “24 часа”.

5 дни след зловещата находка в базата им в хижа "Петрохан" няма и следа от опитния гмургач, алпинист и пещерняк, както и от двамата младежи с него. Единият е 23-годишният Николай Златков (виж по-долу), а другият е синът на спелеолога Яни Макулев. Той призна в петък сутринта в ефира на Нова тв, че детето с Калушев е негово, но е спокоен, че е в сигурни ръце. Не се е чувал със сина си от 29 януари и не знае къде е. Тогава бил на морето, за да се гмурка с Ивайло и Николай. Калушев и Макулев се познават от 35 г. и са участвали в много експедиции заедно.

Основният заподозрян за тройния разстрел се издирва в цялата страна и се проверява дали е напуснал границата. Проверени са къщи, хижи и бази в планината, които е посещавал през последните години. Няма следа и от луксозния му кемпер. След убийството на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов возилото е засечено да пътува в посока Бургас. В края на януари пък е сниман от камерите на АПИ да се придвижва към София.

Според приятели на Ивайло Калушев той се крие, за да не бъде убит като приятелите си и полицията едва ли ще го намери, дори да е в България, ако той сам не пожелае да се появи. Познавал пещери и местности, където само той можел да се ориентира и е трениран да оцелява в екстремни условия. Подготвени за оцеляване в дивата природа са и спътниците му - издирваният Николай Златков и синът на Яни Макулев. Яни Макулев

В района около хижа “Петрохан” има много неизследвани пещери, както и в Странджа. Имот на Калушев в село до Синеморец също е претърсен, но не са открити следи от бегълците.

Още се чакат резултатите от експертизите, които бяха назначени след откриването на трите трупа на приятелите му и кучетата им на 2 февруари. Предполага се, че са застреляни на 1 февруари, когато са се чули изстрели, а Калушев е имал близо 20 часа, за да се оттегли.

За Ивайло Калушев се знае, че в много държави има ятаци, с които споделят общи интереси в екстремните спортове и религията. Имал и имоти в чужбина. Бизнесът му с екстремни туристически експедиции все още работел в Мексико, често ходил до Испания, Румъния и други държави, включително в Азия.

Разследващите срещнали отказ от съдействие при беседите с негови близки у нас. Общността около него била сплотена и никой не го подозирал, че може да е извършил престъпление. В същото време се работи и по други версии, като се търсят конфликти на групата в хижа "Петрохан".

Няма издирвано момиче, на което Ивайло Калушев трябвало да помогне, както се твърди в съобщението до майка му от 1 февруари. 15-годишният син на Яни Макулев не е обявен за издирване от родителите си. След участието на бащата в национален ефир в Агенцията за закрила на детето е получен сигнал по случая. Институцията се е самосезирала и е започнала проверка.

Според Яни Макулев тримата издирвани са били в база на Калушев до Синеморец. За последно се чул със сина си на 29 януари, 3 дни преди убийството. И той има пълно доверие на Калушев и е категоричен, че синът му е в безопасност с него, както и други родители на деца, обучавани от пещерняка-гмуркач.

"Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии. Продължава и активното издирване на лицата, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан". МВР призовава всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава", се казва в официалната позиция на МВР по случая.

Николай Златков е най-близкият му човек в последните 10 г.

23-годишният Николай Златков е най-близкият сподвижник в живота, екстремните спортове и религиозните убеждения на Ивайло Калушев от 10 г. насам. И той като много други деца започва в школата му и се дистанцира от семейството си. Днес е инструктор по спелеология и е живял в хижа “Петрохан” с останалите. През 2022 г. е един от учредителите на сдружението “Национална агенция за контрол на защитените територии”, позната като планинските рейнджъри. Николай Златков като дете по време на снимките за филма “Неизследваното” в Мексико през 2015 г.

Златков е ръководил екип при подземните изследвания на групата в Мексико, организирана от клуб “Е. А. Мартел”. Финансира се от сдружението Европейски институт за карстови и хидрогеоложки изследвания - Е. А. Мартел". Управител е убитият в хижа “Петрохан” Ивайло Иванов. Имената на Калушев и Златков не фигурират.

Стари кадри от експедиции, които са останали в мрежата показват младежа в компанията на Ивайло Калушев по екзотични места на света. Мрежата от сайтове, с които Калушев е представял дейността на школите и курсовете си са свалени през декември и не са активни.