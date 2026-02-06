ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша издаде общонационална заповед за арест на би...

Военни унищожиха два учебно-тренировъчни снаряда, открити в Гоце Делчев

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Специализиран екип от 3-ти механизиран батальон-Благоевград от състава на Трето бригадно командване разузна, транспортира и обезвреди днес, 6 февруари, два 100 мм бронетанкови учебно-тренировъчни снаряда, открити в мазе на частен дом в град Гоце Делчев. Те бяха унищожени в покрайнините на града при спазване на мерките за безопасност. Ръководител на екипа е старши лейтенант Тодор Белчев. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Военнослужещите действаха след получено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на началника на отбраната.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

