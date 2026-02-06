Спектакълът „Осмият цвят" в Русе постави темите за насилието и за силата на доброто

Кметът Пенчо Милков беше официален гост на премиерата на театралния спектакъл „Осмият цвят", който тази вечер се състоя във „Фабрика Култура" на ул. „Александровска" 28. Постановката бе дело на децата от Театрално ателие „Театралала" с ръководител Деница Дончева и е част от дейностите по проекта „SOS Насилие над деца", реализиран от Сдружение „Център Динамика". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Днешното събитие ни показва света през очите на малките, свят, в който понякога има страх и насилие, но в който има и избор, емпатия и надежда. Всеки цвят тук има своя история, а осмият – белият – ни напомня за доброто, което можем да изберем всеки ден. "Поздравявам всички деца, които са писали, рисували, обличали и играли – вие сте истински герои", обърна се кметът към участниците в спектакъла и публиката, дошла да ги подкрепи. Той изрази своята благодарност към организаторите на проявата и заяви, че спектакълът е прекрасен пример за това, което е заложено и в неговата инициатива срещу насилието. „Вярвам, че заедно можем да покажем, че силата може да бъде използвана за добро, а не за надмощие", каза още Пенчо Милков.

„Осмият цвят" е създаден от деца за деца и възрастни и поставя темите за насилието, избора, емпатията и надеждата, без да обвинява, а чрез въпроси. Всеки от цветовете в спектакъла символизира различна форма на насилие, като осмият – белият – е символ на доброто. Сценарият е написан от децата от Писателско ателие „АБе Пис", сценографията е на Декораторско ателие „Ателието" с ръководител Боряна Йотова, а костюмите са изработени от ученици от ПГ по облекло „Недка Ив. Лазарова".

На събитието присъстваха още Николинка Чокоева - председател на Окръжен съд - Русе, представители на русенски училища, както и участници в проекта и ученици.