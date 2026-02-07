Кирил Борисов: Калушев е получавал огромни суми от родители на деца, които обучавал

Хората от тази общност - пещерняци, алпинисти гмуркачи, търсят истината за живота след това. Впоследствие Ивайло Калушев се увлича по будизма, неговите учители го разочароват и постепенно създава собствен клон на будизма, който не е възприет от останалата част на тази общност. Това разказа журналистът от "24 часа" Кирил Борисов пред бТВ по повод случая "Петрохан".

"Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи, да убеждава родителите на деца, че когато той ги обучава, те ще постигнат истината за живота", разказа Кирил Борисов.

"От 20 г. работя като криминален журналист, но досега не съм срещал такъв случай в България - сподели Борисов. - Калушев е търсел деца от частни училища в София, които да започне да обучава в неговите курсове, а след това да ги въвлече в собственото си обучение. Тримата открити мъртви в хижата са на ниско ниво в йерархията", каза журналистът.

Според него Калушев е получавал огромни суми от родителите на децата.

"Знам за семейство, което дало стотици хиляди, но няма да влизам в детайли", разкри Борисов.