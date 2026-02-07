ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

47 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, един човек е пострадал

Общо 47 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, един човек е пострадал. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. 

Мъж на 47 г. е пострадал при пожар на втория етаж на ресторант в курортен комплекс Боровец. Сигнал за инцидента е подаден в 12:25 ч. на 6 февруари. Пострадалият е с леки изгаряния по краката. Унищожен е почти целия втори етаж на сградата с прилежащото оборудване. Спасени са съседни три сгради, предаде БТА.

Пожарникарите в Перник са се отзовали на сигнал за пожар в локомотив (електровоз) на гара „Разпределителна“. Няма пострадали граждани. Унищожена е голяма част от машинното отделение на локомотива.

Пожарникарите в страната са реагирали на 92 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 14 пожара. Шест от тях са в жилищни сгради, пет в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 33 пожара. Извършени са 41 спасителни дейности и помощни операции. Огнеборците са съдействали при катастрофи, аварии, отводнявания и др. Лъжливите повиквания са четири.

 

