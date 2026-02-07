Иво Христов за формацията на Радев: Все още няма решение за името

Не знам дали има име към днешна дата. Водят се разговори, но не знам. Решението за името на партията на Румен Радев не е взето. Това коментира Иво Христов бившият началник на кабинета на президента (2017-2026 г.) Румен Радев по Нова тв.

Ако бях в позицията на Бойко също щях да имам повече вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ, добави той.

Не мисля, че Радев трябва да се ангажира с червени линии. Той създава своя партия като алтернативна на статуквото, къде е логиката да се коалира с ГЕРБ, каза Христов.

Радев винаги е имал отношение на доверие с избирателите на БСП, които има решаващ принос в избирането и преизбирането. Той ще се бори за тяхната подкрепя, както е правил и на предходните избори, допълни той.

Всички кандидати от БСП претендират, че са близки с Радев - това не е вярно, каза Христов.

В тесния кръг на Радев има бивши служебни министри, от култура, артисти, спортисти. Но не е моя работа да казва. До няколко седмици Радев ще обяви техните имена, разкри Иво Христов.

Очаквайте подробности!