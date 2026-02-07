ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иво Христов за формацията на Радев: Все още няма решение за името

Иво Христов

Не знам дали има име към днешна дата. Водят се разговори, но не знам. Решението за името на партията на Румен Радев не е взето. Това коментира Иво Христов бившият началник на кабинета на президента (2017-2026 г.) Румен Радев  по Нова тв.   

Ако бях в позицията на Бойко също щях да имам повече вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ, добави той.

Не мисля, че Радев трябва да се ангажира с червени линии. Той създава своя партия като алтернативна на статуквото, къде е логиката да се коалира с ГЕРБ, каза Христов.

Радев винаги е имал отношение на доверие с избирателите на БСП, които има решаващ принос в избирането и преизбирането. Той ще се бори за тяхната подкрепя, както е правил и на предходните избори, допълни той.

Всички кандидати от БСП претендират, че са близки с Радев - това не е вярно, каза Христов.

В тесния кръг на Радев има бивши служебни министри, от култура, артисти, спортисти. Но не е моя работа да казва. До няколко седмици Радев ще обяви техните имена, разкри Иво Христов.

