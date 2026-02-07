ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Криминален психолог: Поведението на Ивайло Калушев...

Борисов: INSAIT надхвърля целите, с които беше създаден

снимка: Фейсбук, Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и вицепремиерът в оставка Томислав Дончев са посетили Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - INSAIT. Дончев  и Борисов се срещнали с основателя на INSAIT и научен директор  и с инж. Борислав Петров, изпълнителен директор.

Ето какво написа Борисов:

INSAIT беше създаден с постановление на Министерски съвет през април 2021 г., докато бях премиер, а сега резултатите показват, че към днешна дата институтът не просто изпълнява, a далеч надхвърля целите, с които беше създаден.
 Днес INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни. Едни от най-големите български и световни компании също го подкрепят. При срещите ми с нашите европейски и световни партньори също виждам, че те много добре са запознати с INSAIT и ме питат за него, което само може да ни кара да се гордеем като българи!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

снимка: Фейсбук, Бойко Борисов

📌 С Томислав Дончев посетихме Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - INSAIT и се срещнах с...

Публикувахте от Бойко Борисов в Петък, 6 февруари 2026 г.

