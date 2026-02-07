Борисов: INSAIT надхвърля целите, с които беше създаден

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и вицепремиерът в оставка Томислав Дончев са посетили Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - INSAIT. Дончев и Борисов се срещнали с основателя на INSAIT и научен директор и с инж. Борислав Петров, изпълнителен директор.

Ето какво написа Борисов:

INSAIT беше създаден с постановление на Министерски съвет през април 2021 г., докато бях премиер, а сега резултатите показват, че към днешна дата институтът не просто изпълнява, a далеч надхвърля целите, с които беше създаден.

Днес INSAIT е известен в цял свят и носи огромен престиж за страната ни. Едни от най-големите български и световни компании също го подкрепят. При срещите ми с нашите европейски и световни партньори също виждам, че те много добре са запознати с INSAIT и ме питат за него, което само може да ни кара да се гордеем като българи!