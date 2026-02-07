Конгресът на БСП тръгва със заявки за промяна - 11 са готови за лидер (Обновява се)

Заявки за промяна правят прииждащите в зала 6 на НДК в София делегати за 51-я конгрес на БСП.

Четири точки са включени в дневния ред като най-голям е интересът за третата и четвъртата - констатиране ставката на настоящия председател Атанас Зафиров и избор на нов.

След оставката на кабинета "Желязков", участие в който имаше и БСП, включително със Зафиров като вицепремиер, и Изпълнителното бюро на партията се оттегли. Зафиров обаче не се е отказал от лидерския пост. Десетина са имената, които все още не са се отказали от битката за председател - сред тях са Борислав Гуцанов, Калоян Паргов, Иван Таков, Габриел Вълков и Крум Зарков.

"Убеден съм, че конгресът ще бъде преломна точка и оттук нататък ще тръгнем нагоре. Колко са партиите, които в такова тежка състояние, в което е БСП, могат да се организират и да напълнят една зала в НДК по възможно най-демократичния начин", коментира преди началото Гуцанов. Той добави, че стуацията е много по-различна.. Конгресът е жив организъм и трябва да избере най-подходящия за този период от време за председател на БСП, добави той.

"Вижда се, че има живот. Това е най-важното за нашата партия, след всичко, което се случи след това пагубно управление, в което БСП участваше. Надявам се да излезем сплотени, да си кажем грешките, да не ги повтаряме и занапред да имаме нов лидер", каза и депутатът Иван Петков..

В този момент започва заседанието. 917 са делегатите, 698 вече се регистрираха. Първо ще се направи анализ на участието на БСП във властта, а втора точка е за предизборната платформа и насоки за бъдещата работа на социалистите.

Шефката на Общоконтролната партийна комисия (т.нар. вътрешен съд на БСП - б.р.) Гергана Алексова поиска като точка 3 да бъде включена възможност за промяна в устава като обясни, че става въпрос за техническа грешка - останали са препратки към стария устав, не са отстранени думички, свързани с прекия избор на председател. Предложението мина със над 500 гласа "за".

В залата са коалиционни партньори като Георги Първанов и Румен Петков от АБВ, представители на синдикатите, посланици.

Очаквайте подробности