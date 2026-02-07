Бащата на детето, което е с Иво Калушев: Днес съм още по-спокоен, писмото не е предсмъртно

В него може да се съдържа скрито послание, казва мъжът

В имота имаше спортни арбалети и въздушни пушки, кой ще разхвърля бойно оръжие по пода при положение, че им правеха инцидентни проверки, пита той

Днес съм още по-спокоен, Иво Калушев и синът ми още не са осъществили контакт с мен. Това заяви бащата на 15-годишното момче, което е с издирвания Калушев пред "Дарик радио".

"Индикация от гледна точка на факти, на местоположение, нямам - посочи той. - Имам само вътрешен усет, като баща и спортист, това хората трудно ще го разберат, но това е усещането ми, както и на цялото ми семейство. Познавам Калушев от 35 години."

Двамата се запознали по пещерите и се виждали няколко пъти годишно.

На въпрос как е решил да запише сина си при него, Макулев обясни, че това е дълга история, която не иска да коментира.

"Аз познавам човека, познавах загиналите, които ми бяха приятели, знам с какви морални устои бяха тези хора, това е решение на мен и моето семейство, което не искам да коментирам", допълни той.

Запитан как е искал да възпитат сина му, Макулев посочи, че темата е широка: "Ще бъде възпитан на много други дисциплини, които не се преподават в училищата, примерно спортна дейност, знания за природата, по медитации, духовни практики. Как изглеждат големите междучасия в училищата? Деца на 10-11 г. пушат едни цигари, пият енергийни напитки, слушат една музика... В положението, в което бе синът ни ние нямаше как да се справим като време, финанси, той ми е трето дете подред. В този конкретен случай така съм преценил." Като веднага уточни, че не е бил разочарован от детето си, по-скоро това е било добре аргументирано решение.

На въпрос каква е била промяната след школата на Калушев, той каза, че поведенческият модел на детето се е модифицирал в позитив.

"Най-добре познавах Ивайло, изключително честен, позитивен човек, ходили сме по ритрити за медитация заедно, с Пламен се запознахме в Мексико, заедно се гмуркахме, той е водолазен инструктор, Пешо е много интелигентен, това което се тиражира за секти, педофили, наркотици, са безпочвени твърдения", бе категоричен Макулев.

Според него в момента се опитват да злепоставят Ивайло Калушев и организацията, но личните му впечатления са, че нищо от това не е вярно.

"Тези хора дори не могат да си помислят за такива поведенчески модели - допълни още той. - Фактите един ден ще го покажат, но съм длъжен да кажа какво мисля. Вече споменах, че веднъж не ги видях ядосани, нито веднъж да псуват в каквото и да е ситуация.

Иво е човек, който трудно бих го облякъл в думи, много интелигентен, прецизен, внимателен, раздава се, видели сме само добро. Ходил съм много пъти в хижа Петрохан, за последно на 28-29 ноември. Не беше ограничен достъпа, имаше опъната верига за превозни средства."

На въпрос могло ли е всякакви хора да отидат там, той каза, че това все пак не е хижа, а частен имот.

Запитан имало ли е оръжия, както твърди кметът на Гинци, Макулев посочи, че се съмнява, че човекът изобщо е влязъл.

"Не му е работа, след като е имало разследващи - посочи той. - Казва ли какви оръжия е имало? Имаше въздушни пушки, спортни арбалети, въздушни бойни автомати, как човек, който не разбира от оръжия казва, че това е бойно оръжие, това е безпочвеност на обвиненията. При положение че им правеха инцидентни проверки по сигнали, мислите ли, че някой ще разхвърля калашници по пода и ще чака да го арестуват. Не е ли безумно като идея? Рано или късно ще се разбере, че този който е извършил деянието е разхвърлял оръжия, за да замете...".

Макулев отбеляза още, че няма информация кой може да го е извършил: "За мен е важно да изразя мнение за Иво и издирваните, защото ще заведа дела към всички, които казват, че имат отношение - това е пълна свинщина. В главата ми не съществува вариант Иво да е превъртял и да ги е застрелял, питаха ме същото в полицията. Не, не мисля. Иво ми организира обучение за пещерен водолаз в Мексико, като видите за какво става дума от кадрите, ще разберете, че никой от нас не е в състояние да загуби психическа стабилност в каквито и да е условия, как някой ще хване пистолет и ще избие другите, не е възможно."

Разпитът на Макулев в полицията бил във вторник.

Самият той отказа да коментира на какъв етап са разследващите. "Знам, че са извадили записи от камерите, но когато МВР излезе с официална позиция, ще знаем за какво става въпрос. Не знам какви са били плановете (на тримата - бел. ред.), има доста камери на Агенция "Пътна инфраструктура", знае се с какви автомобили разполагат. Знам, че имат къща в село Българи край морето, те са били там за последно до 29 януари."

Според него всички в семейството му са спокойни.

"Будизмът е важен за Иво - форми на медитация, които могат да се пренесат в реалния живот. Аз не съм точно последовател. Възможно е синът ми да е станал будист покрай Калушев", допълни още той.

На въпрос защо биха могли да се укриват в момента, Макулев обясни, че усещането е, че всички са живи и здрави и изчакват да се балансират обществените настроения: "В началото всички го бяха разпънали на кръст, но сега нещата се наклоняват в друга посока. Аз имам право на собствено мнение, общественото не ме интересува, аз съм взел решение, стоя си зад думите и мнението на другите не ме интересува. Има ли значение дали ще изпаднете в паника или ще запазите спокойствие - от гледната точка на спасител е по-добре да си спокоен, защото при паника човек може да стигне до степен на неадекватност."

Запитан чел ли е писмото на Калушев, Макулев обясни: "Предпочитам да не го интерпретирам, би могло да означава всичко, може да им скрито послание, Иво е човек на много високо ментално и духовно ниво. Не е предсмъртно писмо, напълно изключвам тази теза."

Самият той разбрал за случая от новините и веднага започнал да звъни на всички телефони, които имал, но били изключени.

"Не вярвам, че държавата съвестно ще разплете мистерията, не е ясно какво стои зад всичко това, вероятността да се потули е огромна, искат да изкарат Иво и децата виновници, но няма да се получи", заяви в заключение Макулев.