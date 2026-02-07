Калин Стоянов за решение на ВКС, намалило годините затвор за убиец на пътя: Позор!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Надявам се, членовете на този съдебен състав ще спят спокойно

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов, който сега е депутат от ДПС-НОВО НАЧАЛО, коментира решение на ВКС, намалило годините затвор за убиец на пътя.

"Позор!", написа той във Фейсбук.

" Надявам се, членовете на този съдебен състав ще спят спокойно след това вече „справедливо" взето от тях решение", пише още Калин Стоянов.

Ето цялата публикация:

Ставаме свидетели на поредното скандално, брутално и нагло съдебно решение по наказателно дело за причинена смърт при пътно-транспортно произшествие.

Този път главните „герои" са съдии от най-висшата съдебна инстанция в България - Върховния касационен съд.

На 29.03.2025 г., в района на 58-ия километър на автомагистрала „Тракия", в посока София - Бургас, лек автомобил удря микробус. На място загиват двама съпрузи от гр. Костенец, пътуващи в микробуса.

В хода на разследването по безспорен начин е установено, че автомобилът-убиец е управляван от Тодор Нейков, който е неправоспособен водач (без свидетелство за управление на МПС), движещ се с над 180 км/ч и след употреба на алкохол с концентрация 2,04 промила в кръвта.

След като шофьорът признава вината си за смъртта на двама души и тежкото нараняване на трети, при всички изброени по-горе утежняващи вината обстоятелства, на първа инстанция той получава ефективна присъда от 10 години лишаване от свобода.

На третата и последна съдебна инстанция - ВКС, присъдата е намалена от 10 на 8 години лишаване от свобода.

Мотивът на „съдиите" от ВКС е, че наказанието от 10 години било цитирам „явно несправедливо".

Повтарям „явно несправедливо".

Тоест, според тях пиян шофьор, без книжка, движещ се с над 180 км/ч, убил двама души на място и тежко ранил трети, не заслужава 10 години затвор, а само 8.

С други думи -10 години са му много.

Това е класически пример за съдебна арогантност и напълно основателен повод за скандализиране на обществото.

В същото време тази присъда е пагубен сигнал към всички подобни „шофьори", които грубо погазват правилата за движение по пътищата и не зачитат човешкия живот.

За пореден път се убеждавам, че каквито и закони да приема законодателят в Република България, съществува един непреодолим фактор, който определя реалните наказания - т.нар. „вътрешно убеждение" на съдиите.

Надявам се, членовете на този съдебен състав ще спят спокойно след това вече „справедливо" взето от тях решение.