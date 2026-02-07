Монсеньор Румен Станев прие жезъла, с който ще води католиците в София и Пловдив (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Най–големият подарък за мен е да видя усмивката на едно дете", казва предводителят на най–голямата католическа епархия у нас

Изключително тържествена е литургията в катедралния храм "Свети Лудвиг" в Пловдив, на която монсеньор Румен Станев встъпва официално като предводител на Софийско–Пловдивската епархия.

В началото на службата бе прочетена папската була, с която е назначен за епископ. Досегашният владика Георги Йовчев му предаде жезъла на апостолическия нунций. Със сядането си на катедрата Станев символично пое епископската власт над диоцеза.

Свещеници, монаси, монахини и миряни го поздравиха.

Катедралата е препълнена от вярващи, представители на местните власти, където има католически общности, дипломати. Тук са кардиналът на Белград Ладислав Немет, архиепископът на Букурещ Аурел Перка, епископът на Скопие Киро Стоянов, Мишел Аун от Ливан, гости от Ватикана и други.

На тържествената литургия е и бизнесменът Георги Самуилов, който никога не е криел католическите си корени и произхода си от Раковски. В храма е и общинският съветник от Пловдив Стефан Послийски.

Католиците от Пловдивско са доволни, че техен предводител е свещеник с добро сърце. Дни преди встъпването си, монсеньор Станев призова да не му носят подаръци, а да ги дарят за децата в нужда. "Най–големият подарък за мен е да видя усмивката на едно дете", каза той.

