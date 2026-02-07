Полиция и жандармерия търсят кемпера на Иво Калушев около Вършец и Берковица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Акция на полицията и жандармерията в няколко населени места около Вършец и Берковица. Униформените търсят кемпер, с който може би се движи Ивайло Калушев. Той е в неизвестност след стрелбата и тримата загинали до хижа „Петрохан".

По неофициална информация следите на превозното средство се губят някъде в региона на общините Вършец и Берковица и техните села.

Акцията по издирването на кемпера е започнала късно през нощта, продължила е през цялата нощ и продължава и в момента.

Както по основните пътища, така и в малките населени места има полиция и жандармерия, съобщава Нова тв.