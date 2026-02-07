ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Куба с извънредни мерки заради петролната блокада ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22242717 www.24chasa.bg

Полиция и жандармерия търсят кемпера на Иво Калушев около Вършец и Берковица

1912
кадър: Нова тв

Акция на полицията и жандармерията в няколко населени места около Вършец и Берковица. Униформените търсят кемпер, с който може би се движи Ивайло Калушев. Той е в неизвестност след стрелбата и тримата загинали до хижа „Петрохан".

По неофициална информация следите на превозното средство се губят някъде в региона на общините Вършец и Берковица и техните села.

Акцията по издирването на кемпера е започнала късно през нощта, продължила е през цялата нощ и продължава и в момента.

Както по основните пътища, така и в малките населени места има полиция и жандармерия, съобщава Нова тв.

кадър: Нова тв

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)