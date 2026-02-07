На фермерския пазар в Добрич еврото не наду цените

Традиционният фермерски пазар, който се провежда всяка седмица в центъра на Добрич, от началото на годината е с малко щандове. Постоянните участници в него – производители на плодове и зеленчуци, млечни продукти, месни изделия от Добричко, Варненско, Силистренско, бяха казали още в края на декември, че ще изчакат поне до средата на януари, преди да отворят щандовете.

"Годината завършихме без евро в брой – нито банкноти, нито монети. Нямахме и средства да закупим", обясняваха тогава те. Сега на фермерския пазар и продавачи, и купувачи вече разполагат с достатъчно евро. Клиентите се разплащат с дребни банкноти, продавачите имат достатъчно монети за връщане. "Въпреки това преходът към друга валута създаде трудности, клиентите са по-пестеливи", казват производители.

"С еврото всичко е наред. Имаме и монети, и по-дребни банкноти. Само клиенти да има", каза на фермерския пазар Снежанка Добрева, която предлага яйца от пъдпъдъци. Не е увеличила цените, само ги е превалутирала по фиксирания курс. "Пъдпъдъците не се влияят от еврото. Важно е да имат храна, без значение дали ще е купена с левове или евро. В студовете им палих печка, най-малко 16 градуса са им нужни. Иначе няма да снасят", добавя Добрева, която отглежда 1200 пъдпъдъка във ферма в село Дъбрава.

Собствено производство на сирене, кашкавал, салами, луканки, пастърма предлага на фермерския пазар фирма от русенското село Кацелово. Цените изглеждат поносими за купувачите, по техни думи – 17,50 евро за кг деликатесен салам,, 10 евро за кутия сирене от 1 кг, кашкавалът е 14 евро за кг. "Отглеждаме крави и преработваме млякото. Най-много сега се търси създърмата", добавят от фирмата.

Фирма от Варна предлага натурални сокове и конфитюри на основата на джинджифил."Продуктите са полезни за имунната система, клиентите ги търсят", казва Фани Тупева.

И докато обясняват за продуктите си, а на повечето щандове има и дегустация, продавачи и купувачи си разменят евро без затруднения, имат банкноти и монети и едните, и другите. Постоянните купувачи споделят с удовлетворение, че еврото не е увеличило цените на стоките на щандовете.