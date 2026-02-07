Иван Таков постави цел: 200 000 гласа за БСП на парламентарния вот (Обновява се)

"Силното лидерство е риск, колкото и слабото и безволево такова. Генералната промяна на върха няма да реши проблемите", заяви Драгомир Стойнев

Стойнев и Калоян Паргов се отказаха от лидерската надпревара, остават около 50

200 000 гласа на парламентарните избори - тази задача постави по време на конгреса на БСП лидерът на столичните социалисти Иван Таков.

Той обясни, че по-голям резултат е по-скоро нереалистичен, а по-малкъ ще е пораженческо. За тази цел БСП трябва да търси хора на труда, малки предпрприятия, всеки когото примитивния капитализъм лишава от право на дост старини, право на лична реализация и социални придобивки. Както и хора, които през годините са гласували за БСП и са се отказали.

Трябва да се предложи нова физиономия и нови идеи, заключи Таков.

Отчет за свършеното от парламентарната група на БСП направи нейният лидер и зам.-председател на партията в оставка Драгомир Стойнев. А в края на речта си той се спря и на лидерския въпрос. Обяви, че въпреки номинациите си за председател няма да участва в надпреварата. Драгомир Стойнев Снимка: Румяна Тонева

Стойнев обаче поиска да се постави и изясни въпросът кого защитава БСП и може ли да работи за всички тях, какво иска за всяка от тези групи.

"БСП трябва да излезе от цикъла на вътрешните кризи, които изтощават партията. Последните 15 г. историята на БСП бе история на разцепване, противопоставяне взаимни обвинения. Това не е сила, а слабост. Нямаме време да напълним БСП със съдържание, защото сме заети да се делим на лагери. Трябва политическа зрялост", настоя шефът на парламентарната група.

За него най-важното кой кандидат за председател как се отнася към другарите си. И предупреди, че е грешна тезата "вие сте лоши, аз съм чист и неопетнен, ще оправя грешките и ще ви водя към светлото бъдеще е грешна". Резултатите сме ги виждали, вметна той.

"Силното лидерство е риск, колкото и слабото и безволево такова. Генералната промяна на върха няма да реши проблемите. Политиката не е спринт, това е щафета", добави Стойнев.

Той съжали, че докато всички други си подреждат листите за парламентарния вот и се хвалят с постиженията на БП "и ги крадат като свои", а в партията "вътрешно сме готви да се разкъсаме". После са президентските избори и имаме шанс за силна лява кандидатура.

Има път напред, но трябва да го извървим умно, настоя той.

"Съюзи се търсят след изборите, когато имаме ясен мандат от хората и резултат. Преди изборите задължителното е да има мобилизация и единство. Единството не означава безкритичност, а обща посока, дори и да има различия по детайлите", подчерта депутатът.

Стойнев добави, че след предстоящия парламентарен вот ще се управлява трудно, а обществената търпимост е повече от чуплива. "БСП трябва да е готова програмно и организационно. България винаги ще има нужда от БСП", завърши той речта си.

Според Таков на предстоящите избори ще я има и конкуренцията на Румен Радев. "Наясно сме, че избиратели на БСП може да гласуват за него. Той е голям шанс за БСП. Но не, за да се присламчим към него, а защото той ще мобилизира желаещите за промяна. Радев няма да се позиционира вляво. Представяте ли си какво би станало, ако той беше излязъл с истинска лява програма", попита Таков. Според него шансът пред БСП е точно излизането с радикална социалистическа платформа.

Още един от кандидатите за председател си направи отвод от надпреварата - Калоян Паргов.

"Не искам да съм част от разединението. Няма нужда от нескончаеми избори, борене, сръдни, обиди, докато наши другари си търсят ново поприще, а гледат на нас като на скарани момчета и момичета. Ще направя крачка встрани, за да не си тръгнем обидени. Няма да разтроя или разчетворя гласовете, виждам поне двама, решени да отидат до край (в надпреварата за председател - б.р) , дано си дават сметката", предупреди бившият председател на БСП в София.

Според него днешният конгрес нито е в най-правилният момент, нито с най-правилния дневен ред.

"Днес ще подпечатаме или бъдещето, или кончината на партията. Което ще ни окичили или със слава или със срам. Много ми се иска да е за добро, но може и да е за лошо, от нас зависи", каза Паргов.

"Винаги с Европа и никога срещу Русия - това са границите в отношенията ни с други партии, които не трябва да преминаваме, но често го правехме и сега се налага да бършем очилата си срама, за да продължим.

БСП може без всеки от нас, но България не може без БСП", каза той а залата посрещна думите му с аплодисменти.

Остри критики към собствената си партийна група отправи пловдивският депутат Иван Петков. "Влязохме в лапите на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Вече две часа не чувам техните имена! Бяхме с тях, бяхме в техните стаи", гневен бе той. Петков разкритикува и гласовете от БСП, които подкрепиха промените в НСО и колите на президента. Защо не отнехме колите на Пеевски и Борисов, попита той, визирайки законопроекта, който не получи подкрепа от групата.

"Консумираха ни, изядоха и изплюха. Те ни унижиха

Това беше година на унижение, в която виждахме как нашият лидер влиза в стаята на Делян Славчев Пеевски", гласи оценката му за участието на БСП в правителството и парламентарното мнозинство.

Петков си пожела новият лидер на партията да е открит и честен и "да не влиза в стаи със съмнителни лица".

Повече от 50 са имената с номинации за председател, но част от тях вече започнаха да подават писмени декларации, че се отказват.

Очаквайте подробности