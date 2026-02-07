Убитият Ивайло Иванов представлявал "Росатом" в делото, по което България бе осъдена да плати 600 млн. евро

Убитият край хижа "Петрохан" Ивайло Иванов е представлявал "Росатом" в арбитражното му дело в Женева срещу НЕК. През юни 2016 г. българската компания бе осъдена да плати 600 млн. евро компенсация на руснаците за оборудването на несъстоялата се АЕЦ "Белене".

Това описва с гордост самият Ивайло Иванов в профила си в LinkedIn. Не е ясно какво е било възнаграждението му, но явно е било огромно, защото той спира да работи като адвокат и данъчен консултант и се заема изцяло с екстремни спортове и рейнджърство в компанията на издирвания за убийствата Ивайло Калушев.

Ивайло Валентинов Иванов не фигурира в списъка на регистрираните адвокати в България, показа проверка на "24 часа" в регистъра.

В търговския регистър присъства като като управител и съдружник с 1/6 във фирма КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД. В нея е заедно със СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, която е вписана в адвокатския регистър. Тя също участва с 1/6 - 1000 лв. Останалите 2/3 притежава чуждестранно дружество със същото име, но с 35 накрая - "КЪНЕКТ ЮРЪП 35" Б.В. То е регистрирано в Амстердам, Нидерландия.

Предметът на дейност е КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАЗАРНИ АНАЛИЗИ, ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ НА РАЗВИВАЩИ СЕ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ КОМПАНИИ ОТНОСНО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, МАРКЕТИНГ, РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ПАЗАРИ И НА БИЗНЕС ПРОГРАМИ, СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

Свилена Димитрова е активен участник в общо 16 фирми като едноличен собственик на капитала, съдружник, прокурист, лице за контакт, управител, член на управителен съвет и член на съвета на директорите. Има собственост в 7 компании.

Другите участия на Ивайло Иванов са в рейнджърските и природозащитни организации, свързани с Ивайло Калушев. Управител и съсобственик е на Българска асоциация по екстремни спортове ООД. В управлението е на Националната асоциация за контрол на защитените територии, която има споразумение с Министерството на околната среда по време на управлението на Борислав Сандов и свързани с нея други две.

Много интересен е обаче профилът на Ивайло Иванов в LinkedIn. Там той се представя като адвокат. Описва, че е работил 2 г. и 4 месеца в Министерството на финансите като данъчен експерт, след това - почти три години като чуждестранен адвокат и търговски анализатор за американска юридическа фирма от 2002 до 2005-а г., а после - до 2008 г. като данъчен консултант в "Делойт".

Последната му работа преди да се отдаде изцяло на природозащитата и екстремните спортове е от 2012 до 2016 г. в американската компания Sidley Austin LLP, където е бил представител на "Росатом" в арбитражно дело в Женева. Той се хвали много с голямото си постижение - осъждането на България да плати на Росатом 600 млн. евро за Белене.