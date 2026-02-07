Ето го 26-годишния Атанас от Пловдив, който счупи с ритник челюстта на момче

Районният съд го пусна под гаранция от €2000, освободиха го веднага от ареста

"Съжалявам за случилото се. Искам да бъда пуснат под гаранция, за да мога да се грижа за брат си".

Това каза пред Пловдивския районен съд 26-годишният Атанас Хорозов, който счупи с два ритника челюстта на 13–годишно момче в Пловдив. Детето е в болница, а боят стана преди дни пред заведение на "Пещерско шосе".

Адвокатът му Орлин Търновалийски заяви, че Хорозов направил това, за да защити своя племенник.

"Безспорно е, че едно дете е било тормозено, било е на земята и ритано от група други. То е племенник на задържания. Защо прокурорът отива към клубни пристрастия? Защото едното дете казало, че било с шалче или фанелка на футболен отбор. Той е искал да помогне на своя племенник, който е бил малтретиран, и това е доказано", категоричен е защитникът.

Прокуратурата обаче твърди, че Хорозов скочил на момчето, защото било фен на "Ботев", а той - на Локо.

Сигналът за пострадалото дете е подаден на 2 февруари. Според обвинението група младежи се замеряли със снежни топки пред заведение за бързо хранене на бул. "Пещерско шосе". Атанас излязъл от обекта и ритнал едното момче, след което си тръгнал. По-късно бил издирен и задържан.

Прокурор Илиева поиска от Районния съд да остави Хорозов зад решетките и посочи, че за престъплението, в което е обвинен, се предвижда наказание от 2 до 10 г. затвор.

"Извършено е абсолютно безцеремонно, нагло и арогантно деяние над малолетно лице на публично място пред други малолетни. Единственото, което е направил пострадалият, е, че е привърженик на друг футболен отбор. Това е породило такава агресия, че обвиняемият не се е задоволил с един шамар, а е причинил средна телесна повреда - счупване на челюст на две места, като момчето е изпаднало в безсъзнание. После вместо да помогне, той си е тръгнал и се е укрил", каза обвинителката. По думите ѝ, ако Атанас Хорозов бъде пуснат на свобода, може да въздейства на свидетелите.

"Изобщо не става дума за клубни пристрастия", опонира адвокатът. Според него дори разпитаните малолетни деца говорели за конфликт между две групи и замерване със снежни топки. Защитникът се противопостави на твърдения риск от укриване, като посочи, че Хорозов има семейство и се грижи за брат си, който е със 75% инвалидност.

Според прокурорката всички разпитани свидетели казали, че причината за ударите била тениска на "Ботев", но адвокатът контрира и поиска показанията на обвиняемия да не бъдат пренебрегвани. "Той твърди, че е бил псуван, обиждан и заплашван от голяма група, макар малолетни и непълнолетни", обясни защитникът. Съдия Зорница Тухчиева пък уточни, че по делото има експертна справка, според която Атанас Хорозов имал наранявания по скулата.

След съвещание съдия Тухчиева прие, че най-справедливата мярка в случая е паричната гаранция от 2000 евро. Тя изтъкна, че макар на място да е имало и други свидетели, разпитани са само приятелите на пострадалото момче. В показанията на двама от тях пък си личало, че разследващите са копирали казаното. "Има разколебаване в достоверността на версията, изложена от пострадалото лице и неговите приятели, за това да е било ударено с шамар, а след това и с крак, без причина", каза съдията.

Атанас Хорозов беше освободен веднага и има 7 дни да плати гаранцията. Решението подлежи на обжалване и протест, като в такъв случай делото ще се гледа от Окръжния съд в Пловдив на 12 февруари.