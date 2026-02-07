Сватбени рокли, костюми за младоженци и стари снимки вадят в Шабла за уникална изложба

Сватбени рокли, костюми за младоженци и стари снимки вадят в Шабла тези дни за уникална изложба, съобщават развълнувани семейни двойки. Срокът да споделят спомените си е до 9 февруари.

Това стана възможно, тъй като община Шабла се включва за втора поредна година в международната инициатива „Седмица на брака", която се провежда в периода 7-14 февруари. Тази година акцентът е поставен върху здравия и дългогодишен брак, казаха оттам. По този повод брачните си обети ще подновят три семейни двойки, отбелязващи 50 години брак.

Тъкмо в рамките на тази инициатива на 13 февруари в читалище „Зора" ще бъде открита изложбата „Корени на любовта - истории за време и брак". Тя е съвместна инициатива на читалището и Центъра за социална рехабилитация и интеграция

Изложбата, която предизвиква интерес още преди да бъде открита, ще покаже стари сватбени снимки, автентични булчински рокли, мъжки костюми и сватбени аксесоари от различни десетилетия. "Част от експонатите са на повече от 50 години и са съхранявани в семейни скринове, като някои са леко реставрирани", сподели Даниела Терзийска-Петрова от центъра.

Най-старата сватбена рокля в експозицията е на Росица Кръстева - народна певица, сключила своя брак в края на шейсетте години. За участие в изложбата е предоставена и роклята на нейната дъщеря, която е била ушита от свекърва й. Интересен експонат е и сватбената рокля на Тошка Казанлийска, ушита от плат, специално внесен от чужбина.

"Корени на любовта" не е просто експозиция, а разказ за поколения, за споделени спомени и за ценностите, които съхраняват семейството във времето", смятат организаторите. Свои снимки и предмети от сватбения си ден са дали за изложбата семейства от района, които имат 40, 50 и дори 60 години съвместен живот.