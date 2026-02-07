Русе отново стана сцена на едно от най-значимите кариерни събития за младежи

Петото издание на форума за кариерно ориентиране „А сега накъде" събра днес в Русе ученици, родители, образователни институции и утвърдени професионалисти от различни сфери с една обща цел – да помогнат на младите хора да направят информиран избор за своята кариера, съобщават от пресцентъра на общината.

Събитието, което е насочено към ученици от 9 до 12 клас, се организира от Младежкия парламент с подкрепата на общинския младежки дом, ОП „Русе Арт" и община Русе. То беше открито от заместник-кмета Борислав Рачев, който заяви, че професионалното ориентиране и ранното кариерно консултиране са основни стълбове в процеса на изграждане на устойчива връзка между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Благодарности към инициаторите и участниците поднесе Красимира Николаева, директор на общинския младежки дом.

Тазгодишното издание предложи иновативен и динамичен формат – 16 подкаста на живо с професионалисти от различни области, избрани с анкета сред над 1300 ученици. Участниците имаха възможност да се срещнат с представители на 23 университета от цялата страна, които предложиха богат спектър от специалности – от медицина, инженерни и технологични науки, през икономика и право, до изкуства и спорт.

Специално за изложението пристигна олимпийската шампионка по бокс Стойка Кръстева, бивш състезател на боксов клуб "Русе", която запозна присъстващите с възможностите за развитие, които спортът предлага.

На разположение на гостите бяха кариерни консултанти, езикови центрове и организации за кандидатстване в България и чужбина, които предоставиха индивидуални насоки и конкретни решения за бъдещото развитие на учениците.

Тази година събитието постави фокус и върху реални стажантски възможности, които част от лекторите осигуряват.