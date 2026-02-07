При спецакция задържаха четирима за разпространение на дрога в София

Служители на сектор „Наркотици" към СДВР задържаха четирима души, като бяха иззети значителни количества наркотични вещества и парични средства при специализирана операция.

"Акцията е проведена на 4 февруари вечерта, след прецизна оперативна работа и постъпила информация за действаща дилърска мрежа на територията на столицата - съобщиха от МВР. - Непосредствено след осъществена сделка в квартал „Люлин" е задържан 49-годишен мъж – клиент, а малко по-късно в ж.к. „Красна поляна" е арестувана и 40-годишната жена, разпространявала наркотиците."

В хода на добре координираната операция служителите на СДВР установили и задържали още двама съучастници – 41-годишна жена и 40-годишен мъж.

"При последвалите процесуално-следствени действия в жилища в кварталите „Надежда", „Гевгелийски" и „Красна поляна" са открити и иззети пликчета тип „спейсбек" с кокаин, полиетиленов плик с метамфетамин, както и парична сума в размер на над 11 100 евро, посочват още от МВР. В претърсените жилища са намерени и 11 хил. евро. СНИМКА: МВР

В рамките на операцията иззетите наркотични вещества са над 200 грама кокаин и над 200 грама метамфетамин, предназначени за разпространение на територията на столицата.

"Четиримата са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а от НК - отбелязват от вътрешното министерство. - След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на двете жени са повдигнати обвинения и им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража" за срок до 72 часа."