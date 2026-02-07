Маскарадният фестивал "Джамала" превзе Кюстендил (Галерия)

С празнично настроение и пъстро дефиле в Кюстендил бе даден старт на третото издание на националния маскараден фестивал „Джамала". Събитието събра жители и гости на града, които изпълниха централните улици, за да станат част от колоритния празник на традициите.

Фестивалът бе открит с дефиле на деца от училищата и детските градини в Кюстендил. Малките участници, облечени в атрактивни маскарадни костюми, пресъздадоха характерни образи от българската народна обредност и внесоха много настроение с танци, музика и усмивки.

„Джамала" има за цел да съхранява и популяризира маскарадните игри и обичаи, свързани с прогонването на злото и посрещането на доброто. В програмата са включени изпълнения на маскарадни групи от различни краища на страната, които ще представят автентични костюми, звън на хлопки и традиционни ритуали.