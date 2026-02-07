ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Гуцанов и Крум Зарков в надпревара за лидер на БСП

Павлета Давидова

Крум Зарков е делегат на конгреса и е сред кандидатите за председател Снимка: Румяна Тонева

 Руси Статков също е в надпреварата, но залозите са в полза на другите двама кандидати

Трима остават кандидатите за председател на БСП часове преди делегатите на 51-ия конгрес на партията да пристъпят към гласуване за нов лидер, двама обаче са фаворитите - бившия служебен правосъден министър Крум Зарков и настоящият социален министър Борислав Гуцанов. Третото име, което все още е в играта, е на бившия депутат Руси Статков, научи "24 часа". 

По-рано днес досегашният председaтел на партията Атанас Зафиров обяви, че подава оставка. Тя трябва да бъде констатирана от делегатите на конгреса всеки момент.

52 бяха имената, които бяха подадени като номинации в началото на конгреса, голяма част от тях започнаха да се отказват. От трибуната го направиха Калоян Паргов и Драгомир Стойнев. По-късно отводи са си направили лидерът на БСП в София Калоян Паргов, младежкият председател Габриел Вълков и др. 

Гласуването е предвидено за тази вечер.                                                                 

