Кола се качи на тротоар и се заби в ограда в столичния квартал "Овча купел" (Обновена)

4508
Снимка Фейсбук/Катастрофи в София

Шофьор се e забил в ограда на къща в столичния кв. "Овча купел" около 15:50 ч. днес.

"Поредният абсурд! Това е улица "Народно хоро", преди минути прибрах петгодишния си син от разходка по този тротоар. Стотици хора минават от там към спирки и парк "Овча купел". Това сподели във Фейсбук групата "Катастрофи в София" анонимен потребител. И добави: "Ще сезирам всички необходими институции!"

Друг свидетел споделя, че инцидентът е станал при опит за изпреварване: "Кола изпреварва задръстването в насрещното движение с висока скорост и удря кола, която прави ляв завой (...) Кофти за човека, който завиваше, защото го откараха с линейка".

Потребители на социалната мрежа пишат, че това не е първият път, в който на това място става катастрофа.

Снимка Фейсбук/Катастрофи в София

