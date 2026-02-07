В Илинденци посрещнаха петима Богове на виното

Боговете на виното зарязаха лозята и благословиха село Илинденци. С ритуалното зарязване на лозята Боговете на виното за 33-ти път слязоха от величествената Пирин планина, за да дадат своята благословия за плодородие, здраве и изобилие.

След откриването на паметника-чешма на входа на с. Илинденци, празникът продължи със зарязване на лозята в местността „Масовец", където много гости от страната и чужбина бяха посрещнати с вкусна питка и глътка от божествения местен еликсир.

Древните божества на виното – тракийският Загрей, фригийският Сабазий, гръцкият Дионис, римският Бакхус и Свети Трифон, придружени от шумна свита и мома Кераца. Красивата Кераца, кръстена на прочутата керацуда - уникално вино, всепризната царица на вината, който е един от най-старите запазени сортове бяло грозде в България, отглеждано единствено в района. Белият сорт грозде, който е сред най-древните, носи славата на с. Илинденци и община Струмяни по цял свят.

Митичните богове, поддържали през всички епохи вкуса, към най-древната напитка – божествения елексир, както наричат виното, изпълниха тракийския обред „Розалии", наричан през различните епохи още Дионисиеви пиршества и Вакханалии. Този ритуал е съхранен отпреди 4 хиляди години и в основата му са виното и огънят, и тяхната пречистваща сила с която се поставя новото начало. Големият и висок пламък предвещава плодородна 2026 г. година за винопроизводителите на Илинденци и на община Струмяни.

Лозята бяха осветени за здрава и плодовита година от отец Георги Сарадинов, а пожеланията – за богата реколта, сплотеност и благоденствие – огласиха полето.

След водосвета започна зарязването на лозята, в което се включиха свещеника, кмета на община Струмяни Емил Илиев, кмета на с. Илинденци Бойко Ибришимов, свитата на Боговете и много от гостите на празника.

Цар на лозята тази година стана Йордан Парапанов, наградени бяха победители и в категориите за най-добро червено, бяло вино и др.