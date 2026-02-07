ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Гуцанов и Крум Зарков в надпревара за лид...

Водата в Сливен остава негодна за пиене до излизане на резултатите на РЗИ

1944
Вода СНИМКА: Pixabay

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен препоръчва водата да не се използва за пиене и готвене до получаване на окончателни лабораторни резултати. След предприетите мерки от „ВиК – Сливен" ООД за отстраняване на причините, довели до влошаване на качеството на водата за питейно-битови цели, РЗИ е извършила пробонабиране от няколко пункта на територията на град Сливен, съобщиха от инспекцията на страницата си.

Установено е, че по показателите „цвят" и „прозрачност" водата вече отговаря на изискванията. Не са констатирани отклонения и по останалите химични показатели.

До получаване на окончателните резултати от лабораторните изследвания по отношение на микробиологичните показатели, от РЗИ – Сливен препоръчват водата да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди, пише БТА.

