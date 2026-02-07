Избраха Цар на виното в с. Дъбрава

Празник на виното събра ценители на божествената напитка в благоевградското село Дъбрава. „Празникът неслучайно се отбелязва в деня на Св. Трифон, защото той е символ на нашата вяра, на нашата надежда и на онова очакване, че пролетта идва. Затова и изпълняваме тези хубави ритуали, за да се видим червени и засмени и да усетим младостта и радостта помежду си.

В тези трудни времена по света и в България знаем, че каквото и да ни предстои, ние ще се справим и ще оцелеем, така както сме оцелявали 1300 години. Нашият народ е докоснат от Бога и се е върнал към Бога чрез своето гостоприемство и милостивост, с това, че винаги сме избягвали да бъдем агресори, да бъдем лошите. Именно затова сме просъществували толкова много години. Искам да пожелая на всички майстори на виното да се стараят още повече, да влагат колкото се може повече усърдие в неговото приготвяне, защото виното е символът на Христос", каза кметът на Благоевград Методи Байкушев и обяви името на носителя на приза „Цар на виното".

Тази година отличието бе присъдено на Тодор Тодоров, който получи специално изработено дъбово буре.

По стар български обичай лозята бяха зарязани, като в лозовите масиви на с. Дъбрава дойде и самият Трифон, в чиято роля бе актьорът Александър Митев. Беше отслужен и водосвет за здраве от отец Светослав. Отличени винопроизводители в различни категории, които бяха наградени от Методи Стоянов, кмет на село Дъбрава. Те бяха оценявани от компетентно жури.

Бе подготвена и танцова програма с участието на ФТА „Пиринче" към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.