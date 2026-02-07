Новият лидер на БСП Крум Зарков: Няма да крия нищо, обявявам началото на новия ден (Обновена, видео)

До балотаж така и не се стигна - получи мнозинство при първото гласуване

"Предстои много работа. Ще излезем, ще се виждам с хората, няма да крия нищо. Ще заявим смирено, но амбициозно какво искаме да постигнем за България. Ще се наредим редом до тези, които се борят за справедливост във всичките й форми. Пътят е дълъг, ще е тежък, но ще вървим по него заедно и ще стигнем далеч".

С тази заявка тръгна напред новоизбраният председател на БСП Крум Зарков в първата си реч след като официално пое ръководството на социалистите.

Крум Зарков е новият председател на БСП. Това решиха делегатите на 51-вия конгрес на партията. Той успя да победи Борислав Гуцанов още на първия тур с около стотина гласа и така и не се стигна до балотаж, научи "24 часа". До последно в листите бе и икономистът Руси Статков, но още от начало се знаеше, че истинската битка ще е между бившият служебен министър на правосъдието и настоящият социален министър.

Крум Зарков получи 416 гласа, или 56% от вота на делегатите. Гуцанов остана с 302 гласа. Бурни овации и викове "БСП" последваха след обявяването на победата, а преди да се качи на сцената Зарков бе поздравен и от досегашния председател Атанас Зафиров. А зад масите на президиума до официалните лица, към които се присъедини новият лидер, се качиха и младежи от партията.

"Има загуби по-достойни от всяка победа и има победи, които носят огромна отговорност. Аз съзнавам тази отговорност и считам тази победа за общо дело. Тя не е победа един над друг, тя е победа над апатията и чувството за примирение", започна речта си Зарков.

С първите си думи новият лидер благодари "най-сърдечно за оказаното доверие, за най-високата чест за всеки социалист - ръководството на българската социалистическа партия". Той благодари и на опонентите си, защото са показали, че политика може да се прави принципно.

И отбеляза - победата би била невъзможна ако в БСП няма живец, няма сила, принадлежност и семейство, ако лявото не бе нещо повече от бюджетна рамка. Ако лявото не е само идеология и страст, смисъл да се бориш не за себе си, а за ближния, това нямаше да е възможно. Това е огромен сигнал, силен знак към нашата партия, към членовете и симпатизантите.

Не само, че нищо не е загубено, голямото сега започва", закани се новоизбраният председател.

Бившият правосъден министър се връща и в Националния съвет на БСП - макар и избран, той се бе отказал по времето, в което бе част от екипа на президента.

Искам радикална промяна в БСП, както и повечето й членове, заяви в интервю за "24 часа" Зарков наскоро. "Имам амбицията, ако ми се гласува доверие, да направя така, че основните виновници за грешките да отстъпят мястото си на други, които са способни да се държат самостоятелно и които не са забравили смисъла от съществуването на БСП. Идеята не да уредим няколко човека по министерски кресла или в парламента, а БСП да представлява лявата идея в българското политическо пространство", коментира тогава той.

Сериозна е надпреварата, защото е истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България, заяви Зарков тази сутрин.

По-рано днес досегашният председaтел на партията Атанас Зафиров обяви, че подава остава оставка. "Правя крачка назад, отстъпвам мястото на пръв сред равни, но не напускам партията", обяви той. 52 бяха имената, които бяха подадени като номинации за нов лидер, но голяма част от тях се отказаха. От трибуната отводи дадоха още в началото Калоян Паргов и Драгомир Стойнев. По-късно се отказаха лидерът на столичните социалисти Иван Таков, младежкият председател Габриел Вълков и др.

Преди резултатите да бъдат обявени официално резултатите, председателката на социалистките Дора Янкова отбеляза, че БСП е показала, че може да води трудни разговори и да излиза с решения. "БСП има рефлекс за самосъхранение, има воля да се събере, да продължи напред, това е една жива партия. Предстоят ни сериозни предизвикателства, но ако запазим дух на диалог може да върнем доверието", каза тя.

Зарков отбеляза, че случилото се е знак към партията, членовете и симпатизантите й, че гласът им е бил чут и разбран. "Наша отговорност е освен думите и символа, да последват и действия. Аз съм готов с тях, те ще са бързи. Хората, които са с мен са готови да помогнат. Надявам се, че всеки ще се включи. Каузата е много по-голяма от всеки. Ако успеем, ще успеем заедно", заяви той.

Днешният конгрес на социалистите според новият им лидер е и знак за тези извън БСП - към всеки, който си мисли, че няма смисъл да се бори, че политиката е мръсна работа, че не е възможно, ако не те посочат, или не се договориш. Възможно е, и днес го доказахме, доволен е той от днешния вот.

"Всеки български гражданин трябва да знае, че в България има партия, която има традиции и бъдеще, в която демокрацията не е просто дума или процедура, а начин на функциониране.

Има грешки, има санкциониране на грешките и уважение към всеки, това е нормален политически процес. Той трябва да завладее всички. Ако вчера ни сочеха с пръст, днес трябва да ни дават за пример. Ще заразим цялата страна с друг начин на правене на политика", закани се Зарков.

"Очакваха се много изненади за тези избори. Първата дойде от БСП", отбеляза още той.

"Обявявам заседанието на конгреса за закрито, обявявам началото на новия ден", завърши той речта си и разпусна делегатите.

Кой е новият председател на БСП:

Роден е на 21 ноември 1982 г. в град София.

Завършва 9-а Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата и има магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция.

Бил е народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание.

Бил е и част от Изпълнителното бюро на БСП

Служебен министър на правосъдието в служебния кабинет на Гълъб Донев

Секретар по правните въпроси на държавния глава Румен Радев от 3 юли 2023 г. до май 2025 г. - напусна "Дондуков" 2 заради несъгласие с въпроса на референдума за еврото, иницииран от президента

