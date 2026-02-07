Васил Пандов: Мишената на промените в Изборния кодекс са българските граждани извън ЕС

Мишена на тези промени не сме ние, а българските граждани извън Европейския съюз, които по Конституция имат равни избирателни права. Това, което направи Народното събрание, показа на българите извън България и извън ЕС, че те не са желани. Това заяви Васил Пандов от „Продължаваме Промяната" в предаването „Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз.

Според Пандов промените не са насочени срещу конкретна политическа формация, а директно засягат правото на вот на българските граждани в чужбина. Той даде пример с Обединеното кралство и САЩ, където драстичното намаляване на секциите ще направи гласуването практически невъзможно за хиляди хора. „В държава като САЩ може да се наложи хората да пътуват със самолет, за да упражнят правото си на глас. При този брой гласоподаватели дори физически няма да е възможно всички да успеят да гласуват в рамките на изборния ден", подчерта Пандов.

По думите му приетият закон реално отблъсква българите в чужбина от изборния процес и противоречи на Конституцията, която гарантира равни права на всички български граждани, независимо къде се намират.

Васил Пандов коментира още и политическите позиции на ПП-ДБ след изявленията на Асен Василев, че коалицията няма да управлява с ГЕРБ, „ДПС-Ново начало" и Румен Радев. По думите му в момента пред България стоят три възможни пътя на развитие –силна България в силна Европа, модел на корупция и бедност, и модел на „лакътушене", при който страната формално е част от ЕС, но го саботира. „С Борисов и Пеевски многократно сме заявявали, че няма как да управляваме. А що се отнася до Радев – той трябва ясно да назове проблемите и хората, които стоят зад корупционния модел, ако иска да получи подкрепа", заяви Пандов.

Той добави, че според него е все още рано да се правят изводи дали ПП-ДБ е обречена на опозиционна роля в следващия парламент. „Ние сме заявили амбиция за мнозинство. Докато няма отговори на ключовите въпроси, е рано да се каже какво ще се случи", каза Пандов.