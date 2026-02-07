Правосъдният министър Георги Георгиев: В момента реновираме 80 дома за възрастни

"Допълнителна защита за възрастните хора, както на собствеността и имуществото им, така и на правото им на достоен живот. В тази посока бяха не малка част от нормативните промени, които предложих като министър на правосъдието и бяха приети от Народното събрание".

Това написа във Фейсбук министърът на правосъдието Георги Валентинов Георгиев. И продължи:

"Благодаря за поканата от възрастните хора от пенсионерските клубове от пловдивските райони „Прослав" и „Източен". Говорихме за опитите за имотни измами, с които те могат да се сблъскат и вниманието, с което трябва да подписват пълномощни.

В последната година Министерство на правосъдието проверява няколко фрапиращи случая на загубени имоти от възрастни хора именно чрез пълномощно, което са подписали, без да разбират всички последици, които могат да настъпят за тях.

На финала сме на още няколко нормативни промени, с които да дадем по-голяма защита на хора в уязвимо положение и възрастни, които са поставени в моментна зависимост от грижите на друг човек.

Разбира се, разговаряхме и за домовете за възрастни хора – ужасните „стаи под наем", които разкрихме. За мен е важно, че с огромна подкрепа криминализирахме нелегалното предоставяне на този тип "услуга", както и неполагането на дължимата грижа. Дадохме и по-големи възможности на институциите за ефективен контрол.