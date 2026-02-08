Николай Денков: Когато бях премиер, ДАНС не ми даде докладва да има паравоенна структура в "Петрохан"

Когато бях министър-председател (б.р. - от 6 юни 2023 г. до 9 април 2024 г.) си спомням, че в един момент поисках от председателя на ДАНС тогава да ми представи информация за това къде има паравоенни структури, образувания, за да можем да обсъдим има ли някъде реална опасност тогава. Направихме преглед. Нямам никакъв спомен да е ставало дума за "Петрохан", да е ставало дума за тези хора. Крайното заключение беше - не, няма никакъв сериозен проблем с тях. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Николай Денков от ПП-ДБ относно случая "Петрохан".

"А в момента почват да се подхвърлят към публиката някакви такива ситуации. Това нещо да седи от две години по този начин, би трябвало да има някакво разрешение и крайно заключение", допълни той.

"Да вземем примера с кмета на София Васил Терзиев. Какво лошо има в това той да подпомага хора, които опазват околната среда. Аз ще попитам друго. Къде са министърът на вътрешните работи, ДАНС, главният прокурор или изпълняващ функциите, когато става дума за сигнал, в който се твърди, че там е имало педофилия, някакви дейности сектанатски и за тези 2 години този сигнал всъщност няма резултат. Какво означава това? Че сигналът е бил проверен и не е коректен, или че някой е смакчил сигнала и няма резултати поради това. Какво се случва там и защо след 2 години ние не знаем нищо и вместо това да се вадят отново някакви откъслечни факти, за да може да се атакуват хора на ПП или ДБ?", попита Денков.

"Ще кажа нещо друго - всъщност Сарафов и в този случай се проявява като рецидивист, когато дойде време за избори, да почне да атакува политически противници с някакви атаки, които след това се провалят напълно", допълни той.

"Защо, излизайки напред прокуратурата, министърът на вътрешните работи, почват да обсъждат жертвите, а не почват да обясняват как ще хванат убийците? Ние имаме тройно убийство. Това кога се е случвало у нас през последните години? И вместо тези хора, от които зависят разследването, вкарването на обвинителен акт, осъдителна присъда, ако хванат убийците, се занимават с това какво са правили жертвите. При твърдение, че там има толкова оръжие, при твърдение, че там е имало такива сигнали, първото което трябва да направят институциите, е да обяснят те какво се направили през последните две години, за да разяснят какво се случва в тази хижа", заяви Денков.

"Бившият министър на образованието Даниел Вълчев каза нещо много интересно вчера - че всъщност този, който е вписал, би трябвало да не може да впише такова наименование (б.р. - Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ), защото то не съответства на изискванията, защото то е заблуждаващо. Ще кажа нещо като бивш министър-председател. Едно такова нещо може да се случи, ако има съдействие от съответните служби. За мен е много интересно да видим дали службите всъщност нямат някакво отношение по този случай. Да не се окаже, че така както те в момента почват да пускат всякакви слухове за тях, те имат много повече информация от това, което казват. И с тези слухове всъщност се опитват да прикрият нещо друго. Защото много прилича", категоричен бе депутатът от ПП-ДБ.

"Това, което казвам, е че институциите, вътрешният министър и ДАНС трябва да се фокусират върху това да хванат убийците. Това е същината на тяхната работа, а не да отклоняват вниманието със всякакви слухове. Аз така и не мога да разбера в момента от изказа на институциите - този човек, с когото в момента са детето и младежа (б.р. - Ивайло Калушев), той заподозрян ли е за убийството или всъщност той се крие, за да не бъде следващата жерства и се опитва да скрие и тези младежи, ако са видяли нещо?", попита той.

Относно информацията, че частното училище Cosmos е получило лиценз във финала на мандата тяхното управление, Денков коментира:

"Изобщо нямам спомен от този случай".

"Изборите трябва да бъдат на 19 април най-рано. Това означава, че служебният премиер трябва да бъде назначен най-рано на 19 февруари. Аз нямам представа кой ще бъде избран за служебен министър-председател. Борисов е нервен по отношение на това кой ще е премиер. Дали това ще бъде Андрей Гюров или някой от другите - не знам. Но това, което знам е, че този човек трябва да осигури честни избори. А Борисов мисля, че има проблем с честните избори. И една от причините да го казвам е именно това решение в парламента за секциите в чужбина", каза той.

Денков определи като „напълно театрална" репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че Андрей Гюров да става служебен премиер, щом толкова го искат.

"Аз познавам Андрей Гюров и нямам никакво съмнение в това, че той е на себе си, честен, почтен, човек, който ще иска да си свърши работата по най -добрия възможен начин. И няма нищо общо с Пеевски. Това е поредната лъжа от Борисов, който се опитва да оклепа, да оцапа някой, който ще се появи, може би, на политическия терен. Това, което гледам е дали се спазва конституцията. В случая се спазва. Това, което видяхме, че всъщност, ако имаше забавяне, то беше свързано с излизането на Румен Радев от президентството. Той излезе няколко дни преди 29 януари, когато беше последния възможен момент, за да бъдат изборите на 29 март. Така че всъщност президентът Йотова беше поставена в ситуация в няколко дни да има служебен кабинет, което практически е невъзможно. Всъщност се оказа, че когато тя застъпи като президент, вече нямаше време да извърви тази процедура за избори на 29 март. Разбирам, че много хора в момента ѝ казват "по-бързо", но тя беше поставена в тази ситуация от излизането на Радев на терен", посочи той.

"Кадрите на ПП са атакувани, защото всъщност вместо да се борим за това кой с какви идеи иска да развие държавата, това което виждаме от нашите политически конкуренти, е винаги персонални нападки. Нека да започнем с Андрей Гюров - той беше отстрелян от тази позиция именно, за да не може да стане служебен премиер. Оказа се, че е малко по-сложно юридически, може да стане служебен министър-председател, но беше очевидно, че тази атака е насочена срещу възможността той да бъде в "Домовата книга". Аз чакам крайното решение, почти съм сигурен, докато не стигнем до края никой не може да бъде 100 процента сигурен, че ще бъде показано, че Андрей Гюров всъщност може да продължи да бъде зам.-управител на БНБ", допълни Денков.

В рамките на предизборната кампания академик Николай Денков коментира излизането на президента Румен Радев на политическата сцена и как това се отразява на плановете на „Продължаваме промяната" за формиране на парламентарно мнозинство от 121 депутати. Николай Денков определи Румен Радев като сериозен противник на политическия терен.

„Първо, разбира се, той е сериозен политически конкурент, противник на терена, така че от една страна е по-трудно. От друга страна, тези 121 депутата, ние ги искаме да си свършим работата, така че нищо не се е променило в това отношение. Някои от заявките на Радев са в съвсем друга посока. Примерите, давани с Орбан като лидер, с Русия като икономика, показват, че той има друга представа как ще се развива България."

"Имаме си доверие с ДБ, защото имаме общи цели. Видяли сме го, работили сме заедно, работим и ще работим заедно. Това какво ще се случва в листите, е нещо което ще си обсъждаме при нас вътрешно и ще намерим решение. Нямам съмнение в това", каза той.