Общо 53 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали хора. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на сайта си.

През вчерашния ден е получен сигнал за пожар в Националната онкологична болница - УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски" в София. На място са изпратени три пожарни автомобила на столичната пожарна. Пожарът е възникнал в стационарен сешоар за ръце. До пристигане на екипите персоналът на отделението е евакуирал 12 пациента, като няма пострадали.

На 7 февруари в пожарната в Благоевград е получен сигнал за пожар в хотел в Петрич. На място е изпратен един пожарен автомобил от пожарната в Петрич, като екипът е погасил пожар в аспирацията на кухнята. Посетителите на хотела са били две семейства (общо пет души), които са били евакуирани. Няма пострадали.

Пожарникарите в страната са реагирали на 90 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 20 пожара. Осем от тях са в жилищни сгради, пет в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 33 пожара. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. Огнеборците са съдействали при катастрофи, аварии, отводнявания и др. Лъжливите повиквания са шест, пише БТА.