Трогателен клип за спасяването на две кучета развълнува социалните мрежи

Действието се развива в централния градски парк на Добрич

Трогателен клип за спасяването на две бездомни кучета, попаднали в капан на островче в езеро, развълнува социалните мрежи. Действието се развива в централния градски парк на Добрич, а спасителната акция трае повече от час, разказа Нова тв.

Мразовит съботен следобед. Приятели се разхождат в парк „Свети Георги", когато виждат как две кучета бедстват. „Забелязахме, че на островчето има две кученца и се зачудихме дали могат да излязат. Стана ми жал, защото мислех, че няма да успеят сами", казва Нина Вълчева.

Кучетата попаднали в капан, вероятно привлечени от птица на островчето, което е по-ниско от брега. „Имаше и други хора покрай тях, които по някакъв начин се опитваха да помогнат – вкараха във водата едно столче и една дъска, но кучетата не се чувстваха сигурни с тази конструкция, за да излязат", раказва Галина Вълчева.

„Тогава реших да се обадя на моя съпруг, който беше вкъщи с децата, да го попитам дали може да помогне с някакви подръчни материали", казва Мария Кривошиева.

„Звънна, каза, че има две кученца в беда, и аз казах на децата: „Елате, да направим една спасителна мисия". Те много се зарадваха", казва Дмитро Кривошиев.

Той открива две летви в мазето си и потегля с децата към парка.

„Дойдохме дотук възможно най-бързо, сложихме двете летви, едното кученце излезе без проблем, другото обаче го беше страх. Стояхме около половин час, тате се опитваше да го хване, но не успя", разказва Стефан Кривошиев.

Не помага и примамката с храна. Тогава 9-годишният Стефан решава сам да отиде при кутрето. „Гушнах го и го спасихме", разказва той.

И Нина, и Стефан имат домашни любимци, затова не подминават бездомните.

„Давам им храна понякога. Аз по принцип много често не виждам такива кученца, но когато видя – да, помагам им", казва Стефан.

„Обичаме да помагаме на хората, на животните, на който има нужда, но това, което ме впечатли в тази ситуация, е, че имаше много хора, които искаха да помогнат", казва Дмитро.

Галина пък записва спасителната операция, която се увенчава с успешен край, и я споделя в социалните мрежи.