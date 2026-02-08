Костадин Ангелов: Радев не казва дали самолетът му ще кацне във Вашингтон, Париж или Москва

Защо е бавенето на изборите? Чакаме нещо да се случи зад камерите, някой да си подреди политическия проект, това не е честно спрямо избирателите, коментира още зам.-шефът на НС

Това заяви проф. Костадин Ангелов, зам.-шеф на парламента от ГЕРБ и председател на коалиционния съвет на управляващото мнозинство, в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Най-опасното нещо, което може да се случи в тази предизборна кампания е отново да наблюдаваме пиянството на един народ - тоест да имаме очакването за месия, и той никога не идва. Преди години прочетох една статия на Диляна Ценова в "24 часа", която каза "прилича малко на кацането на извънземните в Русенско, които аха да кацнат, ама не кацнаха". Така че нека не влагаме толкова емоция в нещо, което аха да се случи, но пак няма да се случи", коментира професорът.

"Може би Борисов вярва повече на Радев, защото вероятно той го е лъгал по-малко, отколкото са го лъгали ПП и вероятно очаква да го лъже по-малко. Но на мен ми е много трудно да коментирам Румен Радев, той не даде почти никакви отговори във вашето студио. Това е все едно вие да ме питате с каква риза съм, а аз да ви кажа: Вие преценете, не знам. Това е все едно да се качите на един самолет, без да знаете къде той ще кацне. Ние трябва да знаем, като се качим, дали той ще кацне във Вашингтон, Париж или Москва. Това са основните въпроси, на които трябва да имаме отговор. А такъв нямаме и затова трудно можем да коментираме политически тезите на Румен Радев", каза още Ангелов.

Запитан дали ГЕРБ са готови да са опозиция в следващия парламент, Ангелов отговори: Готови сме за всичко, ние сме изключително опитна формация, били сме управляващи, знаем как да бъдем в опозиция.

Това, което ви обещаваме в следващия парламент - кампанията ни ще е да покажем на народа един нов обществен договор, насочен към индустриализация на държавата, към онова, което ни носят върховите технологии, изкуствения интелект, това, което ще доведе до връщането на младите хора в България. Стартирахме една програма, която вече дава резултати - близо 1000 души са се върнали. Нашата цел няма да е битката на политическия терен, а ще предлагаме на българските граждани това, в което ГЕРБ е най-силен - строителство, индустрия, добавена стойност за икономиката, БВП, увеличени доходи на хората. Това е нашата цел, коментира професорът.

Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или някаква цел, която се преследва. Борисов поиска още 20 дни, за да се приеме бюджета, защото е важно за държавата. Радев поиска веднага оставка. След като всички партии декларираха ясно, че няма да правят ново правителство в рамките на този парламент, защо не се насрочиха веднага избори, попита Ангелов.

Каква беше логиката, при положение, че Радев знае, че излиза, да води той консултациите с партиите, да ги преслуша ли, попита още професорът.

Защо Йотова не назначи веднага служебен премиер, нима Цветница и Великден се определиха сега. Ние чакаме нещо да се случи зад камерите, някой да си подреди политическия проект, това не е честно спрямо избирателите, коментира още зам.-шефът на НС.

Когато едно правителство подаде оставка, администрацията спира да работи. Всички чиновници в едно министерство изпълняват политическата програма на правителството и министъра, и това притеснение води до спиране на работата. А харчовете са си харчове, обясни Ангелов, който беше министър на здравеопазването.

За ГЕРБ никога не е имало значение служебния премиер или вътрешния министър, печелили сме избори и при Бойко Рашков, и на хартия, и на машини. За ПП беше важно това. За нас никога не е било самоцел, важно е, когато работим и управляваме една държава, да постигаме резултати, допълни още зам.-шефът на НС. Той напомни, че в Загреб Борисов се е срещнал с всички основни политици в Европа.

Благодарение на позицията на Борисов, на личните му контакти с Белия дом, ние получихме дерогация от ОФАК и от Англия, ЕК, сега в България на Балканския полуостров горивата са най-евтини. Но сега през февруари това приключва. Именно това са тези "специални разговори", насочени към енергийната независимост на България. ОФАК трябва отново да се произнесе, какво ще се случи с българската рафинерия, след като изтече разрешението за дерогацията, какво ще се случи с газопреносната система на България, когато приключим с тръбния газ след 2 години. ПП-ДБ не могат да си представят, че когато се срещнат двама лидери, те могат да обсъждат бъдеще и стратегии, а могат да обсъждат само личности и опаковка, коментира депутатът от ГЕРБ.

Ангелов обясни и екзотичната идея на ГЕРБ президентът Илияна Йотова да си избере депутат, който да бъде избран начело на парламента и да стане служебен премиер с държавническото отношение на партията му. Това беше отговор на институционалността, която искаме да демонстрираме между Народно събрание и президентство в името на държавата.

На въпрос дали ще променят конституцията, за да оправят този "батак" със служебното правителство, Ангелов отговори: Нека да видим колко партии ще има в следващото НС, какъв консенсус ще има, можем всичко да променим. Проблемът е липсата на политическа класа.

На въпрос къде е Даниел Митов и не е ли време да излезе и да осветли народа за мистериите около Петрохан, зам.-шефът на НС отговори: Не е време. Това, което ни отличава от ПП-ДБ е това, че министърът на вътрешните работи, премиерът, не викат в своите кабинети разследващите лица, следователи и прокурори, да им поставят задачи да арестуват някого, да им разказват разследвания. Нека да оставим разследващите да си свършат работата. Второ, имаме наблюдаващи прокурори, които трябва така да водят разследването, че да дадат отговори на многото съществуващи въпроси.

Има и политическа страна - имаме кмет на София, който е финансирал дейността, министър на околната среда, който е давал разрешения. Надявам се тези хора да помогнат на разследващите да се стигне до истината. Като родител и лекар съм притеснен за тези деца. Но когато имаме процесуално-разследващи действия, министърът няма работа, коментира Ангелов.