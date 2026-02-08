Американски пилот подготвя български летци да управляват новите F-16

Майор Джейсън Джоукър Ройко е американският пилот, който подготвя българските летци да управляват новите изтребители F-16 Блок 70.

Осем от самолетите вече са в авиобаза „Граф Игнатиево" и летят, а американецът ще остане у нас 2 години, съобщи Би Ти Ви.

„Наслаждавам се изключително много на престоя си в България. Вече съм почти на половината от времето си тук и имах възможност да се запозная с много българи, да се докосна до културата, да опитам невероятната храна. Тази година за първи път опитах таратор и това беше първият път, когато ядох студена супа, и всъщност ми хареса много", казва майор Джейнсън Ройко.

С над 10 години опит в небето, Ройко обича да пътува и да открива нови места по целия свят. След като пристига от Съединените щати, той се докосва и до българските традиции като на Йордановден влиза в ледените води на река Марица.

„В Съединените щати нямаме специален ден или церемония за скачане в реката, но в някои райони е обичайно да се празнува Нова година с нещо като студено потапяне или скачане в студена вода. И така, за да опозная по-добре културата и страната, казах на останалите пилоти: „Ей, ако някой от вас е готов да го направи, и аз бих искал да се включа". Никога не съм го правил преди. Мислех, че просто ще отидем до река Марица и ще скочим във водата. В деня на събитието разбрах, че всъщност то има културно и религиозно значение. Не знаех това, когато се записах, но бях повече от щастлив. Хората не поставиха под въпрос дали мога да участвам. Бях добре дошъл", разказва за леденото хоро американският пилотът.

Обучението на български пилоти се провежда в Съединените щати. А след прибирането им те започват да провеждат тренировъчни полети и у нас.

А в Авиобазата освен колеги, са и приятели. Сред тях е капитан Мартин Сотиров – един от първите българи, преминал 3-годишно обучение в Америка и сертифициран да лети на F-16.

„Обучението протича на няколко етапа в Щатите като се изисква да се преминат няколко типа курсове като се започне на един турбовитлов самолет Т6, който е за т. Нар. Първоначална подготовка – запознаване на новите пилоти с правилата за летене. Вторият етап е на друг вид самолет, който вече е реактивен самолет – Т38. След което се преминава вече към самолет F-16 и в него 99.9% от задачите са бойно използване", обяснява Сотиров.

След прибирането си обратно в България пилотите продължават да получават съвети и подкрепа.

„В началото се лети с инструктор, който вече е опитен и е летял на този тип самолет – това е Джейсън Ройко, нашият американски приятел. С него се правят между 3 и 5 полета и след това вече можеш да започнеш да летиш самостоятелно. За в бъдеще за обучението имаме много цели, които искаме да постигнем във връзка с въздушен бой, пазене на въздушното пространство на България и в много скоро бъдеще да започнем да даваме бойни дежурства. Очакваме го може би 2028 г.", допълва пилотът на F-16.

"Не познавам жена-пилот на изтребител, но познавам жена-пилот във Военновъздушните сили на България, която лети със самолет „Спартан". Тя е моя приятелка. Всъщност заедно преминахме пилотско обучение в САЩ. Бяхме в един и същи клас. Тя беше първата българка, с която се запознах. Тя се прибра в България, а около 10 години по-късно аз дойдох да опозная нейната страна и култура, което е страхотно. Живее в София, но те идват тук на тренировки и се срещаме и общуваме", каза още Ройко.

Докато българските пилоти на F-16 се обучават и подготвят да пазят небето, страната ни очаква доставката на още 8 от тях.