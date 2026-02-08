Търсят изпълнители на ВиК обекти за над 19.5 млн. евро в Свищовско

Община Свищов успя да защити необходимостта от съществени инвестиции за справяне с безводието в региона. ВиК „Йовковци" насочи средства в размер над 19,5 млн. евро от своя мастър план за територията на Свищов, вече са обявени и обществени поръчки за избор на изпълнители, съобщиха от местната управа.

Основен фокус е изграждането на довеждащ водопровод, обезпечаващ захранването на общинския център на стойност над 15,3 млн. евро, а средствата за реализиране на проекта са по програма „Околна среда" 2021 – 2027 г., приоритет „Води". В края на миналата година ВиК операторът откри процедура за инженеринг на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от кладенци тип „Раней" до водопроводната мрежа на гр. Свищов", а съгласно предвиденото в идейния проект поръчката включва основно реконструкция и ново изграждане на довеждащ водопровод за гр. Свищов. Предвидено е изпълнение на около 14,6 км мрежа, вкл. съответни съоръжения по нея, а също и реконструкция на 3 бр. помпени станции (Стара, Болница и Младост) и на двете сухи камери на 1 бр. напорен резервоар (Младост – ниска зона). Предстои избор на изпълнител.

На 2 февруари 2026 г. ВиК "Йовковци" обяви обществена поръчка и за реализиране на проект "Реконструкция и разширение на вътрешна канализационна мрежа на гр. Свищов и съпътстващите водопроводи". Прогнозната стойност на инвестицията е 4 567 148 евро без ДДС, а съгласно предвиденото в идейния проект, дейностите обхващат реконструкция и ново изграждане на ВиК мрежи в гр. Свищов. Това включва изпълнение на около 2,2 км водопроводна мрежа, вкл. съответни съоръжения по нея, както и около 8 км канализационна мрежа и съоръжения към нея, вкл. 3 бр. помпени станции.

През последните години, лошото качество на водопреносната мрежа в община Свищов доведе до сериозни проблеми с водоподаването в населените места. Това често е причина за безводие, режим на водата, а дори и бедствено положение. За да обезпечи населението с вода и минимизира загубите във водопроводната мрежа, общинското ръководството привлече и инвестира милиони левове във ВиК мрежата на своите населени места. С цел подобряване качеството на живот на своите жители, Общината изготви и приоритетен проект "Аварийно-възстановителни работи за реконструкция на водопроводи на територията на община Свищов". Проектът, който е на обща стойност над 4,6 млн. евро, обхваща подобекти в селата: Козловец, Александрово, Горна Студена, Морава, Драгомирово, Овча могила, Хаджидимитрово и Ореш, и е с обща дължина на трасето – 15 692 м. Издадено е разрешение за строеж и са входирани необходимите документи към съответните министерства. Обявени са и процедури за избор на изпълнител.