Киев въвежда временен режим на тока

13 са ранени в 11 тежки катастрофи в страната за последните 24 часа

1768
Катастрофа ограничава движението през прохода Петрохан, в района на Гинци, движението е затруднено Снимка: Pixabay

През изминалото денонощие в страната са станали 11 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 13 души, загинали няма. Това съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР).

В София са регистрирани една тежка и 44 леки катастрофи, един човек е ранен.

От началото на месеца в 80 пътни инцидента в страната са загинали трима души, а 93 са ранени.

От началото на годината в катастрофи живота си са загубили 40 души, пострадалите са 601. Регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия от началото на 2026 г. са 493. При сравнение с реалните данни за загиналите (39) през същия период на 2025 г. се отчита един загинал участник в движението повече през 2026 г.

