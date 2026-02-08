Кирил Борисов: Ако Калушев иска да се скрие, едва ли ще бъде намерен толкова лесно

Ивайло Калушев е будист от 90-те години. Бил е в Непал дълги години, след това се е върнал тук и е основал т.нар. Дхарма център в периода 2005–2012 г. След това е бил в Мексико още 5–7 години, след което отново се връща в България. Мореплавател, с последователи, с доста странни практики – транс медитации, влизане в минали животи и т.н. Изключително подготвен в пещерното бивакуване. Така че, ако иска да се скрие, едва ли ще бъде намерен толкова лесно. Това заяви пред Нова тв журналистът от "24 часа" Кирил Борисов относно издирвания след случая „Петрохан" Ивайло Калушев.

Според Кирил Борисов Калушев не е от традиционните будисти.

„Всичко започва с една неправителствена организация, която контролира защитени територии, едва ли не дублира държавата. Но според мен преследването се е насочило към тези религиозни практики, които са били практикувани от Иво Калушев и неговите ученици. С опитите да се осъществяват държавни функции, имаме и паралелна религия, както и паралелно обучение на деца", казва Борисов.

„Големият въпрос за мен е ролята на ДАНС. Тяхната функция е да следят радикални форми на изкривяване на религиите, които застрашават националната сигурност", каза журналистът.

„Има тайна на разследването. Правят се действия, които могат да компрометират издирването на хора", коментира той.