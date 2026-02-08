Дело за катастрофа с две жертви преди 8 г. тръгва на втора инстанция в Търново

Двама шофьори, обвинени за тежка катастрофа с две жертви на пътя Плевен - Ловеч преди 8 г., се изправят пред Апелативния съд във Велико Търново идната седмица.

Със своя присъда от 31.05.2024 окръжният съд в Плевен е оневинил подсъдимия Димитър Д. за това, че на 18 ноември 2018 г. е карал автомобила си „Крайслер Вояджър" със скорост 81,47 км/ч пи ограничение от 60 км/ч, като в следствие на това по непредпазливост е причинил смъртта на двама души – Т. Т. Л. и С. Б. К., както и средна телесна повреда на С. М. Л.

Тогава в близост до разклона за село Ралева, колата му била ударена от насрещно идващия "Шевролет", шофиран от Петя П. от град Плевен, родена 1978 година, която се движела със скорост от 85 км/ч при разрешена до 60 км/ч и не могла да овладее автомобила си, поради лошите метеорологични условия и превишената скорост.

Настъпил удар между двата автомобила, в следствие на който била причинена смъртта на двама пътуващи и средна телесна повреда на трето лице.

Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимата Петя Н. П. за виновна и я осъдил на 2 години лишаване от свобода условно. Лишил подсъдимата от право да управляват МПС за срок от 2 години.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от частните обвинители.