Психолог за случая "Петрохан": Говорим за демонстративно наказателно убийство

Говорим за демонстративно наказателно убийство. Данните сочат, че телата са били подредени, а обстановката – аранжирана. Това не е логика на самоубийство. Така психологът Светлана Димитрова коментира тройното убийство край хижа „Петрохан".

Според нея начинът на извършване показва предварителна подготовка, а не емоционален изблик.

„В никакъв случай не става дума за моментна ескалация. Престъплението е извършено преднамерено, хладнокръвно, с прецизност и ясен сценарий", допълни Димитрова.

„Към момента трите тела не се интерпретират достатъчно ясно като жертви на тежко престъпление. По-скоро наблюдаваме изместване на фокуса към виктимизация и търсене на вина у самите жертви", заяви Димитрова.

По думите ѝ ключовият въпрос не е само кой е извършителят, а каква е психодинамиката на самото престъпление.

„Мен като професионалист ме интересува как се е стигнало дотук. Не говорим за вина, а за отговорност и за процеси, които вероятно са се развивали дълго време", подчерта психологът.

По отношение на издирвания Ивайло Калушев психологът заяви, че публично известният му житейски и морален профил не съответства на профил на извършител на такова престъпление.

„Това е човек с ясно изразени хуманитарни каузи, с история на помощ и отдаденост. Лично аз не мога да мисля за него като за престъпник по отношение на неговата психика и личност", каза тя.

Относно писмото, за което се твърди, че е написано от Калушев до майка му, Димитрова коментира: „Виждаме чисто човешка реакция на страх и заплаха. Не става дума за кодирано послание или предупреждение за отнемане на живот."

По думите ѝ религиозният елемент, който се коментира в публичното пространство, също не сочи към ритуално убийство.

„Ритуалните убийства имат съвсем различна конструкция и послание. Там има мъчение, не екзекуция. Тук не виждаме такъв модел", каза тя пред bTV.

Психологът коментира и изявлението на Яни Макулев, баща на едно от издирваните момчета, което предизвика обществено разделение. Макулев обяви, че е спокоен за 15-годишния си син, за който се предполага, че е заедно с Калушев.

„По-скоро говорим за доверие, а не за прикриване. Категорично изключвам хипотезата, че поведението му е с цел да предпази детето си чрез мълчание", заяви психологът.

Според Светлана Димитрова най-логичното обяснение защо Ивайло Калушев и младежите се укриват е страх.

„Причината е безопасност. Тези хора се чувстват застрашени. Ако имаха доверие, че институциите могат да ги защитят, биха се появили", каза тя.