“Добрата новина” Крум Зарков начело на БСП се хареса на политическите конкуренти

Политически конкуренти поздравяват младия председател на столетницата в социалните мрежи

Изборът на Крум Зарков за лидер на БСП се превърна в основна политическа тема в социалните мрежи. Бивши и настоящи членове на ПП и Борис Бонев от "Спаси София" го поздравяват и коментират във фейсбук. Темата коментираха и от ГЕРБ.

Делегатите на 51-вия конгрес на БСП избраха Зарков за председател с таен вот в събота вечерта. Той успя да победи Борислав Гуцанов още на първия тур с около стотина гласа и така и не се стигна до балотаж. Зарков получи 416 гласа, или 56% от вота на делегатите. Гуцанов остана с 302 гласа.

Ето как коментират избора на Зарков за председател на БСП негови политически конкуренти:

Борис Бонев от "Спаси София":

Поздравявам Крум Зарков за избирането му за поста председател на БСП.

Пред него стои много трудна задача да реформира партия, затънала до шията в зависимости от Пеевски, Борисов и други икономически интереси.

Знак дали има промяна, ще бъде поведението на групата на БСП в СОС - дали ще продължи да е на повикване от ГЕРБ или ще напусне икономическото мнозинство.

"Поздравявам Крум Зарков и му желая много късмет, защото претворяването на БСП в истинска модерна левица, която е независима от Пеевски и тайни договорки, компромати и алчност за власт и пари, ще е трудна и дълга задача. Малко са хората, които имат стамината и кадърността да го направят. Един от тях е Крум Зарков, но той сам няма да бъде достатъчен. Дано има останали читави хора в БСП, на които да се опре", коментира Лена Бориславова, която реши да не бъде в следващите депутатски листи на ПП-ДБ.

"Пожелавам успех на Крум Зарков. Ние не коментираме вътрешнополитическите въпроси на други партии. В случая мога да кажа само, че го поздравявам. Той е човек, който има правна експертиза, има институционален опит. Това винаги е добре за политиката. Ние не определяме партньорствата си с партии по конкретни личности. Нека да видим първо какви политики ще предложи БСП. Ние още сме в съвместно управление, но излизаме на избори", каза пред журналисти зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Екслидерът на ПП Кирил Петков:

Аз лично имам много добри впечатления от Крум Зарков и го поздравявам за избирането му за лидер на БСП.

Продължаваме промяната - Демократична България призовахме президента Йотова да сложи вето на промените в Изборния кодекс. Ако тя чуе този призив, ние сме готови веднага да се противопоставим на безобразията от миналата седмица - ако новото ръководство на БСП покаже принципност и промени гласуването на своята парламентарна група.

Манол Пейков от "Продължаваме промяната":



Току-що научавам, че Крум Зарков е новият лидер на БСП.

За мен това е добра новина. Българското ляво – и българската политика изобщо – имат остра нужда от почтени хора с прогресивно мислене.

През последните години, под ръководството на Нинова и Зафиров, БСП се превърна в силно реакционна, традиционалистка, патриотарско-православна партия, отдалечавайки се все повече и повече от политическата идея за ляво по принцип и от вижданията и принципите на традиционната западна социалдемокрация в частност.

Резултатът? Постепенно "спихване" на подкрепата за столетницата и изземане на "лявото" от формации като "Възраждане" и (донякъде) "Величие", имащи много повече общо (особено първите!) с германския национал-социализъм, отколкото с нещо, наподобяващо социалдемокрация.

Относително рехавите ми контакти с Крум Зарков в минали парламенти го открояват в компанията на съпартийците му като свестен, възпитан, мислещ и прогресивен човек.

Макар да не изпитвам каквито и да е симпатии към БСП в настоящото му превъплъщение, искрено се радвам на избора на г-н Зарков и му желая успех.

* * *

Имам и една лична история с г-н Зарков, която решително засилва личните ми симпатии към него.

В самото начало на краткия 45-и парламент в средата на 2021-ва, след края на едно парламентарно заседание, някакъв човек ме догонва на излизане от сградата.

– Г-н Пейков! Коя ще е следващата книга в поредица "Отвъд"?

Обръщам се, а той веднага забелязва по погледа ми, че не го разпознавам.

– Аз съм Крум Зарков. И съм огромен фен на тази поредица.

Сетне си побъбрихме няколко минути за предстоящи и минали заглавия от поредицата. Оказа се, че н а и с т и н а ги познава.

Това и до днес си остава единственият ми разговор за литература с депутат извън нашата парламентарна група.

Явор Божанков от ПП-ДБ:

България има нужда от модерна лява партия.

Соц. носталгията не е лява политика.

Европейските социалисти не са путинофили.

Зарков поема БСП в тежък момент. Но именно в криза се раждат лидерите.

Иска се здрав морален компас и смелост, за да кажеш „не". Когато имаш сигурна позиция и добра работа. Но един референдум противоречи на Конституцията. Така и когато собствената ти партия връща хартиената бюлетина, а твоето „не" ти коства много в личен план.

Гордея се, че съм работил с такъв човек. И въпреки че пътищата ни се разделиха, а разбиранията ни за политика се отдалечиха, храня уважение към държавници, които имат мнение, смелост да го отстояват и са готови да платят висока лична цена за това. България има нужда от такива политици.

Нашата общност ще приеме това със смесени чувства. Но БСП даде пример за демокрация днес. Състезание. Конкуренция. Остър диспут. Избор. Демократичен процес.